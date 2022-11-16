台灣人真的很健忘？吳鳳點出「1特質」：大部分人是這樣

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吳鳳坦承，自己也是這種類型的人，如果事情不值得太在乎的話，也不想要被它影響，「但我自己一定不會忘記對社會造成負面影響的大事，像是貪污、黑心食品等等！我相信很多台灣人也如此。」
吳鳳認為，台灣人本來不是一個很強悍的民族，光看外面的環境就會發現大家算是比較溫柔；其實這是一件好事，小孩子在這種環境長大也算是很幸福。
他也觀察到，有些國家因為百年前發生的事，會不斷的討厭其他國家，也很常把對方當成敵人，甚至在教育中實施這種行為，但台灣人卻不會一直記恨，「我覺得可以學歷史，也要知道發生的事跟背後的原因，都很重要。但是最好不要繼續培養恨，這樣才能創造更好的未來。」
隨後吳鳳分享自己的育兒經「在我的親子教育中，也告訴孩子不要變成完全不在乎大事的人，也當然不想要培養對外面世界無感的孩子！我的教育方式也是提醒孩子要注意外面的生活，發生的事實。我希望孩子長大後也分的出來哪些事值得關注，哪些事不需要，例如私事八卦，如果孩子懂得分析好跟壞的差別，我覺得她們的未來會更快樂。這樣她們會有更高的社會責任，不會健忘重要的事」。
不少台灣人看完後也紛紛認同回應「一直記得別人的不好，其實很累的」、「台灣人是善良的，人不犯我、我不犯人」、「非常正確的思維和重要的觀念」。（編輯：潘毅）