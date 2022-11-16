阿翰「房東阿姨」崩壞！狂聞蕭煌奇腳味　網抓包特別癖好

▲阿翰飾演房東阿姨年輕時擔任車掌小姐的故事，偷聞乘客（蕭煌奇飾）腳味被抓包。（圖/阿翰PO影片YT）
▲阿翰飾演房東阿姨年輕時擔任車掌小姐的故事，偷聞乘客（蕭煌奇飾）腳味被抓包。（圖/阿翰PO影片YT）

編輯中心/綜合報導

2022-11-16 10:32:40

知名網紅「阿翰」擅長模仿，影片中經常出演許多經典角色，如「算命阿姨」、「越南人阮月嬌」、「軍中可柔學姊」以及超經典的「房東阿姨」等等。而近日，阿翰合作蕭煌奇推出新影片，影片中阿翰以「房東阿姨」往年為車掌小姐的故事為背景，替蕭煌奇尋找皮鞋的故事作為發展，沒想到結局超爆笑，還被網友抓包「房東阿姨」奇怪的癖好，讓網友笑翻。

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阿翰日前上傳新影片「房東阿姨之遺失的黑皮鞋 ft.蕭煌奇」，故事背景以民國71年「房東阿姨廖麗珠」還在擔任最美車掌小姐的時候，結果遇到一名乘客（蕭煌奇飾）遺落了一隻皮鞋，由於蕭煌奇看不見，主管便要求麗珠前往協助。

而當麗珠拿著皮鞋找到該名乘客時，發現他正在彈吉他唱歌，讓麗珠聽得如癡如醉，隨後上前歸還皮鞋，該乘客雖然看不見，不過聽到麗珠的聲音以及摸了臉頰之後便邀約她「一起去打網球」，結果正當麗珠要幫乘客穿鞋時，竟然突然開始聞乘客腳味，還說「喔！好喜歡的味道！好鹹喔！」讓該乘客飆罵「廖小姐！請妳放尊重一點好不好？妳不要以為我看不見就不知道妳在幹嘛喔！」兩人約會直接告吹，最後甚至連皮鞋都沒有歸還乘客。

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▲房東阿姨麗珠本來被搭訕，結果因為「聞腳怪癖」被抓包，蕭煌奇翻臉走人。（圖/阿翰PO影片YT）
影片曝光之後，網友紛紛笑瘋「太好笑了.....房東阿姨聞腳味真的大崩壞」、「麗珠怎麼可以聞蕭煌奇腳味（？）」、「麗珠有聽到蕭煌奇唱歌應該知足」、「阿翰真的是天生的演員，這麼鬧得劇本竟然演這麼好」、「阿翰的房東阿姨我真的太喜歡了嗚嗚！」而也有忠實粉絲發現「阿翰飾演的房東阿姨過去就喜歡聞人家的各種東西，過去在介紹租客租屋時，也偷聞租客的褲子，特殊癖好成為房東阿姨該角的特色」。（編輯：張嘉哲）

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▲房東阿姨現況仍舊喜歡聞東聞西，讓網友笑翻表示「愛聞東西的怪僻已經是經典」。（圖/阿翰PO影片YT）

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