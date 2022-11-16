林玉書爆遭《全明星》霸凌！IG疑點被挖出　黃隊粉絲氣炸

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結果今日就被週刊踢爆，主因其實是遭到隊內女隊友霸凌，消息震撼觀眾，馬上被轉往經常跟播熱議的「Dcard」全明星運動會版上熱議，不少黃隊粉絲發現，林玉書過去在參賽期間，鮮少與女隊友合影發文，若有跟黃隊隊員的合照通常為男生，認為這是霸凌內幕的一項證據。
除此之外，也有網友發現林玉書其實不是沒有與女隊員合照，而是都跟紅隊以及藍隊女生感情更為親密，包括藍隊的謝予容、賴Ki以及紅隊的文雨非、陳伊、陳怡叡等人，經常出現在版面上，而與黃隊女生合影相對少數，甚至在離別節目後道別文，附上的女子合照中，一個黃隊成員都沒有，都被忠實黃隊粉觀眾看出端倪。
不少網友紛紛回應「去看一下最後玉書喊最後一次的123，真的很沒自信又小聲，實在太心疼了」、「身為黃粉觀眾心都碎了....怎麼會這樣」、「重新看一次玉書退賽的畫面，她說她過得很開心，真的很心疼」、「到底是誰這樣子啦！真是氣死了」、「這真的屬實的話很不OK」。
而對於該起事件，林玉書經紀人也出面澄清表示「其實大家都有一起練習，也都有彼此互相照顧，投入的時間都很長，每個人也都很辛苦、很疲憊了，玉書是真的身體狀態不好，真的負荷不了，經過我們與製作單位評估，才決定讓她退賽，雖然很不捨，她也不想影響到大家，離開後也還是會好好幫大家加油」強調自己都有看到林玉書，與大家一起練習、一起比賽「可能是她比較內向慢熟，沒有很快融入大家，所以被看圖說故事了吧。」（編輯：張嘉哲）