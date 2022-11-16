林玉書爆遭《全明星》霸凌！IG疑點被挖出　黃隊粉絲氣炸

▲林玉書日前宣布退賽，但卻被週刊爆出疑似是受到「隊內女隊友霸凌」也成為退賽主因。（圖/林玉書IG）
▲林玉書日前宣布退賽，但卻被週刊爆出疑似是受到「隊內女隊友霸凌」也成為退賽主因。（圖/林玉書IG）

編輯中心/綜合報導

2022-11-16 11:44:242022-11-16 11:46:28

《全明星運動會》第四季已經進入季中後階段，不過林玉書日前宣布退賽，在最新播出一集中也淚謝道別隊友，卻被週刊爆出主因是因為受到「隊內女隊友霸凌」，消息震撼節目觀眾。眾多網友翻出林玉書的IG發現，不僅過去參賽節目期間與黃照女隊員合照稀少，就連離別文的照片都是跟紅隊以及藍隊成員合照，讓黃隊粉絲相當氣，揚言要找到霸凌的人是誰。

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林玉書在13日播出的第17集當中宣布退出節目，爆哭表示「一直都對我們黃隊很抱歉，郭哥（領隊郭泓志）也跟製作單位花很多很多時間溝通，雖然我很想留下來，我不想要因為自己的自私，讓我這沒有戰力的人，繼續留在這，先離開會比較好」。

結果今日就被週刊踢爆，主因其實是遭到隊內女隊友霸凌，消息震撼觀眾，馬上被轉往經常跟播熱議的「Dcard」全明星運動會版上熱議，不少黃隊粉絲發現，林玉書過去在參賽期間，鮮少與女隊友合影發文，若有跟黃隊隊員的合照通常為男生，認為這是霸凌內幕的一項證據。

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▲林玉書被網友發現賽期間發出的照片幾乎都是與藍隊和紅隊女隊員的合照居多。（圖/林玉書IG）
除此之外，也有網友發現林玉書其實不是沒有與女隊員合照，而是都跟紅隊以及藍隊女生感情更為親密，包括藍隊的謝予容、賴Ki以及紅隊的文雨非、陳伊、陳怡叡等人，經常出現在版面上，而與黃隊女生合影相對少數，甚至在離別節目後道別文，附上的女子合照中，一個黃隊成員都沒有，都被忠實黃隊粉觀眾看出端倪。

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▲林玉書離開節目《全明星運動會》，曬出合照沒有黃隊成員，引發揣測。（圖/林玉書IG）
不少網友紛紛回應「去看一下最後玉書喊最後一次的123，真的很沒自信又小聲，實在太心疼了」、「身為黃粉觀眾心都碎了....怎麼會這樣」、「重新看一次玉書退賽的畫面，她說她過得很開心，真的很心疼」、「到底是誰這樣子啦！真是氣死了」、「這真的屬實的話很不OK」。

而對於該起事件，林玉書經紀人也出面澄清表示「其實大家都有一起練習，也都有彼此互相照顧，投入的時間都很長，每個人也都很辛苦、很疲憊了，玉書是真的身體狀態不好，真的負荷不了，經過我們與製作單位評估，才決定讓她退賽，雖然很不捨，她也不想影響到大家，離開後也還是會好好幫大家加油」強調自己都有看到林玉書，與大家一起練習、一起比賽「可能是她比較內向慢熟，沒有很快融入大家，所以被看圖說故事了吧。」（編輯：張嘉哲）


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