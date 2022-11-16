黑嘉嘉棋藝鎮壓！對手出奧步神KO　「我的回合」秒殺全場

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而過程當中，喬瑟夫團隊包括使出「每隔一分鐘」就增加黑嘉嘉一個座墊的高度，以及下每一個棋的時候都要喊出遊戲王經典台詞「我的回合！ドロー（抽卡），我要在棋盤上覆蓋一顆白子」，結果黑嘉嘉座墊即便越來越高，但仍舊不失優雅淡定的下棋，且精準又快速，而在喊出「我的回合！ドロー」時，甜美的嗓音瞬間讓喬瑟夫團隊全被迷暈，還直言謝謝黑嘉嘉，讓現場觀眾拍手叫好。
而最後更為爆笑，眼看已經快輸掉比賽，喬瑟夫團隊指出「其實！妳下的旗子都是曼陀珠」黑嘉嘉則笑說「我有發現！它黏黏的」，隨後請出白癡公主出演的「翻版黑嘉嘉」，並表示「接下來每一分鐘翻版黑嘉嘉都會吃掉一顆你的白子」讓全場觀眾笑翻，不過最後仍然沒有影響戰局，黑嘉嘉依舊獲得勝局。
影片曝光後，不少網友紛紛回應「黑嘉嘉說台詞那邊勝負已經確定了，在場的男人沒有一個頂得住」、「黑嘉嘉真的太甜美了！天啊，這影片好感度大飆升」、「白癡公主的翻版黑嘉嘉太好笑了啦！曼陀珠白棋超級好笑」、「白癡公主扮演黑嘉嘉超好笑的啦XD」、「這個企劃太棒了，一個正經的人對付一群不正經的人」、「你們怎麼有辦法想出這麼好笑的企劃啦，快笑瘋了，不公平對決太好笑」、「黑嘉嘉怎麼可以把遊戲王台詞講得這麼甜美，招架不住啊」。（編輯：張嘉哲）