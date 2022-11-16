黑嘉嘉棋藝鎮壓！對手出奧步神KO　「我的回合」秒殺全場

▲黑嘉嘉同時擁有甜美外貌和高超棋藝，被日媒冠上「千年一遇美女棋士」的稱呼，近日登上喬瑟夫團隊製作的節目，再掀起話題。（圖/喬瑟夫YT）
▲黑嘉嘉同時擁有甜美外貌和高超棋藝，被日媒冠上「千年一遇美女棋士」的稱呼，近日登上喬瑟夫團隊製作的節目，再掀起話題。（圖/喬瑟夫YT）

編輯中心/綜合報導

2022-11-16 13:08:30

黑嘉嘉同時擁有甜美外貌和高超棋藝，被日媒冠上「千年一遇美女棋士」的稱呼，一舉一動都備受矚目。然而日前，黑嘉嘉登上喬瑟夫團隊製作的《FeatChill フィーチャ》節目，三人團隊共同對抗黑嘉嘉來一場棋賽，過程中不斷使出超狂「不公平的奧步」，讓網友全部笑翻，但黑嘉嘉即便遇到許多不公平待遇，仍舊淡定下棋，氣質出眾讓喬瑟夫團隊也凍未條。

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黑嘉嘉日前登上YouTuber喬瑟夫團隊製作的《FeatChill フィーチャ》節目，喬瑟夫團隊三人共同對抗黑嘉嘉，進行一局「四子指導棋」的交流比賽，喬瑟夫一開始則說「我們將以三個臭皮匠勝過一個諸葛亮的伎倆，用各種下三濫的招數來打贏黑嘉嘉」。

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▲黑嘉嘉對決喬瑟夫團隊進行「不公平挑戰」圍棋賽，爆笑過程引起網友注目。（圖/喬瑟夫YT）
而過程當中，喬瑟夫團隊包括使出「每隔一分鐘」就增加黑嘉嘉一個座墊的高度，以及下每一個棋的時候都要喊出遊戲王經典台詞「我的回合！ドロー（抽卡），我要在棋盤上覆蓋一顆白子」，結果黑嘉嘉座墊即便越來越高，但仍舊不失優雅淡定的下棋，且精準又快速，而在喊出「我的回合！ドロー」時，甜美的嗓音瞬間讓喬瑟夫團隊全被迷暈，還直言謝謝黑嘉嘉，讓現場觀眾拍手叫好。

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▲黑嘉嘉喊出遊戲王經典台詞「我的回合！ドロー」，聲音太甜美迷暈在場觀眾。（圖/喬瑟夫YT）
而最後更為爆笑，眼看已經快輸掉比賽，喬瑟夫團隊指出「其實！妳下的旗子都是曼陀珠」黑嘉嘉則笑說「我有發現！它黏黏的」，隨後請出白癡公主出演的「翻版黑嘉嘉」，並表示「接下來每一分鐘翻版黑嘉嘉都會吃掉一顆你的白子」讓全場觀眾笑翻，不過最後仍然沒有影響戰局，黑嘉嘉依舊獲得勝局。

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▲白癡公主扮演「翻版黑嘉嘉」，上場吃掉黑嘉嘉下的「曼陀珠白棋」，笑翻所有人。（圖/喬瑟夫YT）
影片曝光後，不少網友紛紛回應「黑嘉嘉說台詞那邊勝負已經確定了，在場的男人沒有一個頂得住」、「黑嘉嘉真的太甜美了！天啊，這影片好感度大飆升」、「白癡公主的翻版黑嘉嘉太好笑了啦！曼陀珠白棋超級好笑」、「白癡公主扮演黑嘉嘉超好笑的啦XD」、「這個企劃太棒了，一個正經的人對付一群不正經的人」、「你們怎麼有辦法想出這麼好笑的企劃啦，快笑瘋了，不公平對決太好笑」、「黑嘉嘉怎麼可以把遊戲王台詞講得這麼甜美，招架不住啊」。（編輯：張嘉哲）


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