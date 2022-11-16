天生命中忌水！他衝海底「拉布條」喊話媽　神打臉命理師

▲部落客陳家田日前到小琉球深潛，拉起布條喊話媽媽「別再聽算命師說我禁水！」（圖/部落客陳家田提供）
▲部落客陳家田日前到小琉球深潛，拉起布條喊話媽媽「別再聽算命師說我禁水！」（圖/部落客陳家田提供）

編輯中心/綜合報導

2022-11-16 15:24:10

台灣宗教信仰自由，對於許多人說信仰是生活上不可或缺的精神寄託，因此對於像是算命、紫微斗數、星座命理等說法都深信不疑。近日，部落客陳家田從小就聽媽媽表示算命師透露自己「命中忌水」，因此都禁止他玩水，於是他為打破迷思，自製布條深潛海底喊話媽媽，完成創舉笑翻不少網友。

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部落客陳家田透露「我媽一直很相信算命老師說的話，說我下水會出事情，要不然就是被水沖走，為了要讓我媽放心，這次的小琉球之旅我特地找了潛水教練一起潛水，要來打破這個烏鴉嘴算命師」。

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▲部落客陳家田日前到小琉球深潛，拉起布條喊話媽媽「別再聽算命師說我禁水！」（圖/部落客陳家田提供）
陳家田表示從小要去游泳或者玩水都要躲躲藏藏，於是這次才決定要讓媽媽放心一輩子，一起與潛水教練在海底拍攝長達一小時！最終順利完成創舉，也在海底拉起布條，上頭寫著「媽！別再聽算命說我禁水！」在教練協助拍照下平安回到岸上。陳家田也笑說「做了這件事情，就是要告訴大家，7分靠自己3分是命運」。

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▲部落客陳家田拉布條與海龜合照，打破命理師「天生忌水」的說法。（圖/部落客陳家田提供）
貼文一出之後，引起網友廣大迴響，不少人紛紛回應「田哥帥喔XD」、「反正就還是凡事都要小心啦」、「算命可能是要你多注意水，多點慎重沒問題啦」、「哈哈哈哈，我真的快被你笑死，真的很有才」、「很有創意！算命是一回事，人定勝天才是真的」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。

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