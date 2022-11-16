合庫金估美12月升2碼機率高　明年房市量跌、價向下緩修

▲合庫金今（16）日舉行法說會，預期美國12月升息2碼機率較高，明年房市呈現「交易量跌，房價向下緩修」。（圖／資料照，記者張勵德攝）
▲合庫金今（16）日舉行法說會，預期美國12月升息2碼機率較高，明年房市呈現「交易量跌，房價向下緩修」。（圖／資料照，記者張勵德攝）

記者顏真真／台北報導

2022-11-16 18:41:082022-11-16 18:42:02

由於美國通膨降溫，市場預期聯準會（Fed）升息腳步將放緩，合庫金控今（16）日在法說會上指出，目前市場預期12月升息2碼機率較高，台灣部分不做預測。至於房市部分，由於於建材成本居高不下，缺工問題仍在，房價仍具一定僵固性，下跌空間有限，合庫金預估明年房市將呈現「交易量跌，房價向下緩修」的態勢。

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金融市場動盪，也影響合庫金獲利動能，今（2022）年截至9月合併稅後淨利新台幣152.99億元，稅後淨值報酬率9.06%，稅後資產報酬率0.46%，總資產為4兆4,788億元，每股稅後盈餘1.06元。其中核心子公司合庫銀行今年截至9月稅後淨利137.58億元，年減3.48%，主因淨收益年減2.85%，金融商品（含兌換）淨損益減少25.59億元。不過，呆帳費用、承諾及保證責任準備提存較2021年同期減少12.62億元，資產品質持續提升。

至於合庫銀行今年截至9月底放款餘額為2兆5948億元年成長4.65%，主要動能為大型企業及個人房貸放款成⾧所致；存款餘額3兆6038億元，年成⾧7.22%，主要是新台幣總存款餘額增加4.00%及外幣總存款餘額增加24.72%所致，存放比為72%。

在國際化布局方面，為完善東南亞區域布局，合庫銀行董事會已通過於新加坡設立分行，並已於11月2日向金管會遞件申請，未來將積極推進後續申設事宜，強化新南向國家據點的營運規模，增裕海外盈餘貢獻。

展望第4季，合庫金認為，全球還是受到通膨影響，主要國家央行貨幣緊縮腳步持續，加上俄烏戰爭尚未趨緩，歐洲能源供應仍有不確定性，中國大陸續採清零政策，這些都將影響民間消費力道，衝擊製造業景氣及全球經濟成長，而國內受全球景氣影響，特別是半導體產業面臨庫存調整壓力，預期出口將因此下滑，但由於國內疫情受控、民間消費回溫，有助於提升國內景氣、就業及薪資，預期使明年國內景氣預期將持平，對明年放款成長及資本品質則審慎看待。

至於美國聯準會升息是否會放緩腳步？合庫金認為今年至今美國已升息15碼，12月普遍預期升息幅度會在3碼以下，目前預期升息2碼機率較高，而台灣部分，合庫金不做利率預測，僅說由央行決定。

對於明年房市看法，合庫金則指出，受到央行及政府相關部會穩定房價的措施持續發酵，加上美國聯準會及台灣央行升息，房市交易量確實有減少的跡象，但由於建材成本居高不下，加上缺工問題仍未解，房價仍具一定的僵固性，下跌空間有限。合庫金預估，明年2023年房市會呈現「交易量跌，房價向下緩修」。

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