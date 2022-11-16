合庫金估美12月升2碼機率高　明年房市量跌、價向下緩修

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至於合庫銀行今年截至9月底放款餘額為2兆5948億元年成長4.65%，主要動能為大型企業及個人房貸放款成⾧所致；存款餘額3兆6038億元，年成⾧7.22%，主要是新台幣總存款餘額增加4.00%及外幣總存款餘額增加24.72%所致，存放比為72%。
在國際化布局方面，為完善東南亞區域布局，合庫銀行董事會已通過於新加坡設立分行，並已於11月2日向金管會遞件申請，未來將積極推進後續申設事宜，強化新南向國家據點的營運規模，增裕海外盈餘貢獻。
展望第4季，合庫金認為，全球還是受到通膨影響，主要國家央行貨幣緊縮腳步持續，加上俄烏戰爭尚未趨緩，歐洲能源供應仍有不確定性，中國大陸續採清零政策，這些都將影響民間消費力道，衝擊製造業景氣及全球經濟成長，而國內受全球景氣影響，特別是半導體產業面臨庫存調整壓力，預期出口將因此下滑，但由於國內疫情受控、民間消費回溫，有助於提升國內景氣、就業及薪資，預期使明年國內景氣預期將持平，對明年放款成長及資本品質則審慎看待。
至於美國聯準會升息是否會放緩腳步？合庫金認為今年至今美國已升息15碼，12月普遍預期升息幅度會在3碼以下，目前預期升息2碼機率較高，而台灣部分，合庫金不做利率預測，僅說由央行決定。
對於明年房市看法，合庫金則指出，受到央行及政府相關部會穩定房價的措施持續發酵，加上美國聯準會及台灣央行升息，房市交易量確實有減少的跡象，但由於建材成本居高不下，加上缺工問題仍未解，房價仍具一定的僵固性，下跌空間有限。合庫金預估，明年2023年房市會呈現「交易量跌，房價向下緩修」。