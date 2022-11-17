魔獸來台狂吃！嗑完夜市換「海鮮火鍋」 吮指緩燙超爆笑
前NBA球星霍華德（Dwight Howard）加盟T1職籃桃園永豐雲豹，這幾天其消息攻占台灣各大版面，他也樂於與廣大粉絲交流。霍華德來台後馬不停蹄到各處品嘗美食，14日晚間突然在IG開直播自己到桃園夜市吃、喝、玩、樂的過程，而昨日再次分享他的「台灣火鍋初體驗」，其招牌的浮誇表情再次逗樂粉絲。
霍華德加盟T1桃園雲豹後引起粉絲巨大迴響，抵台時也受到眾人熱烈歡迎，過去曾被民眾捕捉到他在桃園好市多購物的身影，14日晚間又直接在IG直播自己逛夜市的過程，品嚐雞排、蚵仔煎、地瓜球等台灣小吃，甚至還遊玩打彈珠、射飛鏢等各種遊戲，吸引大批民眾圍觀。
霍華德16日晚間到某間火鍋店用餐，並再次開直播分享全程，他與國外球迷連線大讚台灣食物和粉絲都很棒，過程中也沒忘記眼前的鴛鴦火鍋，徒手將海鮮抓進嘴裡狂嗑，還似乎不小心被食物燙到，不停吸吮手指緩和燙感，實是親民有趣。
網友於該則IG影片下留言「請好好享受台灣美食和生活」、「拜託芋頭不要丟進火鍋」，也有人開起「火鍋玩笑」：「我們愛吃火鍋，我們可以吃一整年的火鍋！順便說一句，你會在球場上製造很多『火鍋「！（火鍋（hotpot）的中文是火鍋，也叫火鍋）」、「你以後會有更多火鍋的」、「今天你吃火鍋，以後別人吃你火鍋」。 （編輯：李惠婷）