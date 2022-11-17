洗衣店白皙妹「洋裝開到肚臍」！內行一眼認出：是老師
到洗衣店洗衣服，看見衣不蔽體、露出大胸脯的辣妹，你會如何反應？臉書社團「爆廢公社公開版」出現一張照片，一名長髮女子穿極深U洋裝，低頭整理自己的衣物，豐滿上圍大方坦露，網友留言「請問這間洗衣店在哪」、「我只看到一個人字」，不少老司機一眼就認出辣妹的身分。
照片中，女子皮膚白皙，略施薄妝，穿一件黑色低胸小洋裝，領口開到雙峰下緣，導致她微微傾身摺百褶裙，幾乎一半的胸部都露在外面，原PO寫下：「百褶裙穿起來一定很好看！」網友按捺不住激動情緒，「裙子原來要這樣摺」、「指甲彩繪的不錯」、「有看到裙子嗎」、「放大的給我舉手」、「別人我不知道！反正我是信了」！
其中不少人認出長髮妹身分，「這看起來應該是教英文的」、「是老師」、「好像教英文的那一個」，事實上，辣妹本尊是英文老師「倪娜」，個人推特小有名氣，本人IG介紹自己是從事家教、老師的工作，粉絲數目前有11萬。
倪娜6月曾直接穿比基尼站在屏東東港碼頭，看似在攔車或等車，疑似剛從小琉球結束行程，照片被網友從遠處拍下PO網，因而爆紅。至於洗衣店的照片，是倪娜上月中分享於IG，拍攝地點在新莊，當時分享一日穿搭，配文寫下：「我徵男友的條件只要會打電動就好，洗衣、做飯、打掃讓我來。」吸引1.4萬人按讚。（編輯：楊穎軒）