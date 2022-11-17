長榮年終有望60個月！他酸科技業「低薪人」 下秒遭打臉
去年長榮海運的年終讓不少人欣羨不已，今年傳出可能發放60個月年終的消息，再度引起熱議，對此，有網友奉勸辛苦爆肝的科技業，不如轉行挑戰當「航海王」，做3年就能抵過別人辛苦40年，更出言嗆「低薪人」，引發同行熱烈討論。
該名網友在Dcard中發文，他以「長榮預計挑戰發年終60個月」為題，表示看到長榮海運今年年終有60個月的消息，認為遠比科技業好太多，忍不住搖頭直言：「真心覺得去科技業汪星人，還不如挑戰當航海王，3年頂別人40年，肝操爆＋科技業寒冬才平均6個月，可悲的低薪人。」
貼文一出，不少網友反駁，「都是內勤在領的，真正跑船的完全領不到」、「你們大概都不知道，這兩年因為疫情，海運年終才這麼可怕。3年前以前海運沒有一年是不虧錢的，對長榮來說，根本是賠錢貨，想當然他們以前的年終都只有1-2個月，以前還常常沒年終」、「身為長榮員工只能說，長榮不比科技業涼欸，我弟在神山，我們常互相抱怨自己公司，我覺得壓力程度是差不多的喔」、「長榮60個月看職位職等，對一般人來說科技業還是遠大於其他產業」。
另外，也有人見到原PO的發言笑喊「通常講這種話的～肯定不在長榮也不在科技業」，立馬被其他人推爆，還有人狠酸「發這種文，不知道是女友被工程師搶還是怎樣酸」，對此，原PO也透露自己的確不是在長榮或是科技業就職，而是房地產相關。（編輯：賴禹妡）