T1／男星成為魔獸御用主持人 整季雲豹主場都是他

桃園雲豹職業籃球隊今宣布邀請男星「廖威廉」擔任整季15場主場賽事主持人，誓言把現場氣氛炒到最高點，並引爆桃園在地球迷熱血情緒，號召全場共同捍衛雲豹棲息地！ 我是廣告 請繼續往下閱讀 威廉過去從沒有擔任籃球賽事主持人經驗，但相當熱愛籃球運動，11月19日雲豹主場開幕戰是他賽事主持初體驗，自認英文程度不到頂尖的威廉，心情緊張地笑說：「希望雲豹有一座冠軍以及圓滿的球季，也希望霍華德喜歡台灣，看看球季結束後，我的英文變比較好，還是霍華德中文變比較好！」上個球季威廉就不時會到現場觀看雲豹賽事，對於雲豹團隊絕佳氣氛印象深刻，他表示，雲豹團隊非常年輕，是一支非常願意大膽嘗試的球隊，給球員的照顧也很好，是能帶給球員跟球迷幸福感的球隊。雲豹本季新加入超級球星霍華德，威廉說：「我想對瞭解台灣運動和籃球的朋友們來說，都認為這是個不可能的任務，所以我有特別上網去看其他主場MC的主持風格，更對雲豹球員做了許多功課，希望帶給球迷們完美的球賽饗宴。」PLG／剛宣布離開國王 陳世念加盟夢想家Messi火燙狀態迎世足 近5場轟10球、3助攻高球 / 推桿、切桿神準 張緯綸並列領先「世界盃冠軍」投注賣破千萬 小組賽第一輪都可單場投注