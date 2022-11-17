廖老大加盟主心寒了！36萬買「存證信函」：只求好聚好散
台灣賽車教父廖老大今年跨足手搖界，創立手搖品牌「阿娘喂！廖老大茶坊連鎖」，起初話題熱度高，加盟主相當多，不過後來卻爆出各家店品質不一的問題，許多店家也因為生意不佳轉型或者停業。而彰化市三民店的加盟主今（17）日也正式預告，將在12/1起暫停營業、轉型再出發，並感慨「36萬買來的只剩總店每個月寄存證信函」，引發熱議。
廖老大彰化市三民店的加盟主在臉書粉專發文表示，「買了一本36萬的書，從序曲的期望，到開店後的精彩，如今只剩爛尾的下坡」。接著更分享路過客人的冷嘲熱諷，「怎麼還沒倒，遲早倒的」、「花錢拿那個杯子好丟臉」、「要喝嗎？不要，都說不好喝」。店家不禁直言「難過…真心難過」，透露今年開店以來，全家出動投入，連就讀國小三級年的兒子都幫忙點餐，二兒子幫忙拿備料，老婆還要兼顧剛出生的女兒，服務需求從不怠慢，但如今卻只換來這樣的結局。
店家也對廖老大提出質疑，「如果36萬買來的只剩總店每個月寄存證信函討3000元『管理費』救他指定機構的浪浪！？然後還沒我們加盟主捐贈的名字明細！？貓狗不如人啊！人都生父母養，大家都辛苦來的，何必呢？」
店家表示該給的每月3000元捐款發票都有留著，如今品牌形象如此，只求個好聚好散，如此而已。「社會會有道德底線嗎？我不知道。我只知道，現實，就是利益而已。如果法律是工具，那就這樣吧！」。
最後也預告將在12/1起暫停營業，打掉重練，明年一月另循良辰吉時再重新營業，「讓我好好的修正自己，調整自己。出門找好茶，研究新飲品，也好好陪伴家人彌補家庭」。（編輯：倪浩軒）