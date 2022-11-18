《寶可夢 朱／紫》開賣！眾深夜排隊 他請假玩老闆秒准
《寶可夢 朱》、《寶可夢 紫》在今（18）日正式發售，這次是《寶可夢》系列的首個開放世界RPG作品，讓全球玩家相當期待。而在18日晚間11點過後，就陸續有玩家到還有營業的遊戲專賣店排隊等候購買，等不及要在第一時間好好玩一波。甚至還有人為了玩新寶可夢，直接跟老闆請假4天，老闆也霸氣同意！羨煞許多網友。
《寶可夢 朱／紫》是《寶可夢》系列的首個開放世界RPG作品，可以讓玩家在全新領域當中展開新的冒險形式，最多可以4人一起遊玩，除了能體驗大家所熟悉的寶可夢交換和對戰，還能跟其他玩家一起奔馳，探索未知的區域，可以說是巨大改版，讓不少訓練師們躍躍欲試。
然而，在今（18）日正式開始發售之後，17日晚間11時許，專賣遊戲週邊的商家就出現排隊人潮，一名許先生就向《NOWnews》記者透露，自己隔天剛好18日休假，奔著全新《寶可夢》直接衝到遊戲專賣店搶買第一波遊戲片，準備在休假日瘋狂遊玩，現場排隊購買的人潮絡繹不絕。
而剛好休假不稀奇，在日本更有員工為了新《寶可夢》，直接請假4天，就是為了不眠不休的玩遊戲。日本藝人松丸亮吾日前就在推特分享，透露收到員工的假單，上頭理由竟然寫著「想在新的寶可夢遊戲發售時，不眠不休地玩4天」而松丸亮吾也豪邁的批准假單，並透露「自己為了玩新的寶可夢遊戲，一樣也會休假」，讓大批網友羨煞。（編輯：張嘉哲）