他機車後照鏡換「這根」超荒謬！棕髮正妹女警摀臉笑翻
這個究竟能照到什麼？每台汽、機車上都會配有後照鏡，讓駕駛在倒車或轉向時能觀察車尾及車側的突發狀況，減少發生交通意外的情形，就有民眾惡搞，將後照鏡換成牙醫用的「口腔檢視鏡」，果不其然引來警察關切，但這幽默的設置令該女警忍不住笑了出來，其清新可人的笑容成為眾人焦點。
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》發文，先是發出一張將機車後照鏡換成口腔檢視鏡的照片，接著放出來女警前來詢問的畫面，原PO表示當下女警問：「後視鏡ㄋㄟ？」，他回：「有啊，比較小…」，待女警看清後被眼前荒誕的一幕逗樂，遮著臉笑開懷。
網友留言「笑死！照的到牙齒？！」、「看後視鏡就知道這車是牙醫的！」、「笑到肚擠痛欸」，而女警這抹親民的微笑引起網友們的熱議「女警汗顏」、「小姐姐笑了可以要聯絡方式了」、「小小的後照鏡把漂亮女警都逗樂了」。
有網友質疑女警的制服為舊款，質疑貼文的真實性「制服都改多久了...」、「舊制服，幾年前的照片了」，原PO解釋此為6年前的照片。此外也提醒讀者請勿模仿，裝設正確後照鏡能保護用路人的安全，且女警笑完很可能下一句就是「行照駕照拿出來」，得不償失。（編輯：李惠婷）