新北耶誕城超夯！他朝聖傻眼：根本無聊 鄉民揭關鍵認了
新北歡樂耶誕城於11日晚間盛大開城，今年集結了Disney+旗下六大品牌陣容，第一週末就超過65萬人次，顯見人氣紅不讓。不過，就有網友過去都沒參加過此類活動，前往朝聖之後卻相當傻眼，直呼根本太無聊，沒想到鄉民看了過程後秒懂，直言「不是你該去的地方」，引起討論。
一名網友在PTT貼文指出「我上星期去板橋遠百，跟國中同學聚餐，吃完大家解散，剩我一個等火車，我想說去看一下耶誕城是什麼，以前沒去過，逛了一圈無聊死了.....到底有什麼好玩，有人能否解惑啊？」
貼文一出，網友紛紛吐槽回應「關鍵字不就找到了：剩我一人」、「單身仔就不要去了，看人家都成雙成對」、「你只要想，很多約會地點都不適合一個人去，所以新北耶誕城就是情侶聖地，不要自取其辱了」、「情侶去的地方，本身就不是單身一個人該去的地方」、「耶誕城不是給單身狗玩的，乖乖跟我一起待在家裡。」
而迎來週末，本週將由白色派對規劃白色DJ秀、腹語默劇、互動魔術等活動打頭陣，11月19日、20日晚上7時到9時的整點時段，府中廣場有雪花飄落，讓民眾體驗冬季的浪漫情懷，表演節目包括19日具溫暖聲線的林威良、剛獲金鐘戲劇類主題歌曲獎的琳誼登臺獻唱；20日則有則有九九具爆發力的嗓音、小清新魏嘉瑩壓軸。（編輯：張嘉哲）