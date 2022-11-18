獨／新《寶可夢》夯！他半夜衝遊戲店 老闆竟是男團偶像
《寶可夢 朱》、《寶可夢 紫》在今（18）日正式發售，這次是《寶可夢》系列的首個開放世界RPG作品，讓全球玩家相當期待。而在17日晚間約莫11時許，就有大批玩家聚集在一間遊戲專賣店前等候購買，沒想到該間店的老闆竟是前男團偶像「斯辰」，良好的服務態度，讓顧客大讚。
《NOWnews》記者採訪一名購買《寶可夢 朱／紫》的許先生，他透露自己包括PS5以及許多遊戲片都位於士林的「遊戲巨蛋」購買，而後來發現該間店的老闆是前男團TOP1男子漢「斯辰」所開設。
許先生透露，因為該間店有所謂會員制度，不少老顧客就在群組詢問是否能夠在午夜就拿到全新《寶可夢》遊戲片，而斯辰為了讓廣大玩家即時玩到，即便自己剛出外景回來，且當天其實休假，但仍然返店開售，讓他大讚「斯辰自己本身也是愛好者，服務專業態度都很到位！我已經是他的忠實客人」。
而許先生也跟記者分享「這次《寶可夢 朱／紫》都讓許多玩家相當期待，購買的過程中，還遇到男團五堅情的小賴也剛好深夜來拿遊戲片，顯見這次全新《寶可夢》相當夯。」
據了解，該間店由斯辰以及家人共同開設經營，斯辰為店內的店長，經常自己到店親力親為服務，端看「遊戲巨蛋」Google評價，高達5分的滿分，不少網友都留言「店員是帥哥！服務超級好！」、「開幕不久時去過，店員服務態度很棒，有良好的購物體驗」、「店員真的帥！而且服務超細心的」沒想到店員就是前男團成員斯辰，親切服務態度獲得激賞！（編輯：張嘉哲）