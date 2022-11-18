《哆啦A夢》胖虎身高有問題！網驚見bug　蠟筆小新也中槍

▲《哆啦A夢》是陪伴不少人共同長大的卡通，即便到現在都有許多人愛看。（圖/YT@G8TVINTW）
▲《哆啦A夢》是陪伴不少人共同長大的卡通，即便到現在都有許多人愛看。（圖/[email protected]

編輯中心/綜合報導

2022-11-18 09:52:25

《哆啦A夢》是陪伴不少人共同長大的卡通，即便到現在都有許多人愛看，其中角色「胖虎」因為唱歌超難聽加上經常欺負大雄，也是主角群之一。而近日就有網友突然發現《哆啦A夢》當中，各種人物比例有些詭異，直言「發現的時候覺得蠻好笑的其實」，引起討論。

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根據《哆啦A夢》官方公布，哆啦A夢是129.3cm，不過由於根據在卡通當中，哆啦A夢的身高只到胖虎的脖子底下，於是就有日本節目推測，站在他旁邊的「胖虎」初估實際身高應該有約莫181公分。

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▲《哆啦A夢》被日本網友發現身高比例有點詭異。（圖/[email protected]
然而更驚人的是，按照該推斷，一張《哆啦A夢》主角群的合照之中，大雄的媽媽就更扯了！竟然高出胖虎半顆頭以上，日本網友推測大雄媽媽估計有破200公分以上。讓不少網友紛紛笑翻表示「我怎都沒發現，真的超好笑」、「發現的時候才會覺得很好笑」、「大雄媽媽根本打NBA吧」、「快笑死，真的很bug」。

另外有趣的是，還有網友發現，知名卡通動漫《蠟筆小新》也有同樣的問題，根據官方資料顯示，他是一名5歲高105.9cm的小朋友，結果每次站在媽媽腳邊的時候，會發現小新的媽媽美冴高出小新至少4倍，也就是說如果差距這麼大，那美冴的身高應該是105.9cm乘上4倍，即423.6cm，夭壽！這根本就是巨人，再度讓網友笑破肚皮。（編輯：張嘉哲）

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▲網友發現《蠟筆小新》中身高比例也怪怪的！小新媽媽美冴身高破400公分。（圖/推特）

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