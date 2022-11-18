《全員逃走中》回歸爆紅！獵人進化參賽者傻眼　觀眾服了

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另外，還包括了全新的任務項目以及超具龐大的獵人數量，以及最浮誇的場地，是位在選在長崎的豪斯登堡，佔地約有19個足球場大，一共有29位來自各個領域的人參賽，其中也包括南韓團體SHINee成員珉豪，都掀起話題，不少人佩服日本節目的大規模以及規格。
--------------------------------------以下有雷------------------------------------------
而在第一季播出之後，不少看完的觀眾紛紛在Netflix討論區討論，其中亮點包括SHINee成員珉豪異於常人的驚人跑步速度，多次都躲開獵人的追擊，讓不少粉絲驚喊「竟然有珉豪！真的太意外了，超好看」、「珉豪真的很帥呀！好喜歡」、「珉豪竟然出演了這次的節目，太厲害了真的」。
而搞笑的是，其中在某集有兩位參賽者在解任務時，必須要搭著船到對岸，結果卻遇到獵人追擊，一名參賽者趕緊划船到水中央要逃走，本以為獵人不會追來，結果獵人直接跳下水，還把參賽者的船打翻，讓他直呼「糟糕！怎麼回事？現在獵人會跳下水啊？」該幕直接笑翻所有觀眾「獵人現在會下水！真的太犧牲了XD」、「獵人進化到會下水，我真的快笑瘋」、「獵人還把參賽者船打翻，我笑到不行，參賽者也很錯愕」。（編輯：張嘉哲）