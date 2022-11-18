年末倒數！神準預言曝「2023整年走向」　選它買房財庫旺

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B、歐洲風情花路
C、粉紅樹蔭花路
D、傍海隧道花路
【選好看答案】
答案A、遠山花路
適合置產買房
「家」字的寶蓋頭意味著為人遮風避雨的避風港，而人的居所是可以帶來財富與幸運的，在讓你感到舒服放鬆的空間裡，打造你喜歡的住家風格，搭配能夠興旺家運的格局擺設，在這樣的能量之中，無論你做什麼都會順利，也能夠將財富拉向你。
建議你：2023年適合物色能夠為你帶來財氣的樓盤，無論是自己居住或是租賃給他人，只要打理的得宜，你會發現錢財與好運都會圍繞著你。不妨就從現在開始留意物業資訊，擁有適合你的房子，瞄定你的幸福未來。
答案B、歐洲風情花路
適合調養身體
你一直都知道人生未來的路上，要有健康的身體相伴才能長久，只是，你肩膀上的壓力頗重。從職場到家庭生活，都需要你來出主意、甚至是親力親為，被需要的隱形壓力是你卸不下的重擔，於是在無形之中你的身體開始出現小毛病。
建議你：你不得不開始重視健康，請練習適度的拒絕他人的請求、放開掌握全局的手、非當務之急的事項留待空閒時再處理。早點休息並且養成運動的習慣、抽空冥想、靜坐沈澱心緒、攝取足夠營養的食物。最重要的是，在2022年底前，送給自己一個健康檢查，只有你的身體才會陪你走完一輩子。
答案C、粉紅樹蔭花路
適合生兒育女
時間即將進入2023年，你很享受兩人世界的美好，卻覺得似乎少了點熱鬧，其實，是可以考慮生個孩子來增添家中樂趣的。帶著祝福而來的新生命，不只將震蕩你的生命，在某些時刻，刺激著你反思人生，促使你回歸童真，人生的圓滿不過如此。或許你會感到有些害怕，不過每個人都是第一次擔任父母親的角色，沒有誰一開始就上手。
建議你：體驗生兒育女並非是每個人都要達成的選項，前提是與另一半取得共識，並且也要衡量自身能力，無論是在經濟或心理狀態。想要體驗養兒育女，領養毛小孩或是認養失親孩童，都是可以考量的選擇。
答案D、傍海隧道花路
適合戀愛結婚
已經在職場上打拚一段時間的你，也許小有成就、銀行帳戶裡累積了不少存款、與家裡的關係融洽、願望清單上想去的地方、達成的目標也刪去完成不少，你總覺得好像還欠了點什麼，其實，是一個讓人生更加圓滿幸福的選項。當身邊有另一半與你分享工作上的成就、為共同帳戶存入結婚基金、下班看著另一半下廚的身影、牽著另一半舊地重遊去過的景點，這樣的幸福你值得擁有。
建議你：2023年開始，給自己一個幸福的機會，多留意職場上的異性、下了班別急著回家，多參與友人牽線的聚餐場合，大方地展現你自己，自然就能遇見適合你的另一半。（編輯：賴禹妡）
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※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。