比超商低！日月光工程師「起薪32K」 知情人曝賺爆內幕
工程師在許多人心目中是相當高薪的職業，不過近日就有一名網友發現，日月光開出AI工程師職缺，薪水卻落在32K到60K，起薪比超商店員還低，讓他相當困惑，貼文曝光後，有知情人透露內幕，搖頭直呼：「對於學歷不好的新鮮人來說應該算很不錯了！」
該名網友在PTT貼文，他以「日月光AI工程師薪水比全家店員還不如？」為題，表示他看到日月光在104人力銀行徵AI工程師，薪水落在32K到60K，需要會PyTorch TensorFlow並具備視覺化能力，但超商正職月薪應該就有35K以上了，他看了科系分析，居然還有餐飲系的去應徵，讓他感到非常驚訝。
貼文一出，不少人指出，「正常吧，資策會課程每年出來幾千個AI工程師，一堆文組的」、「產線AI不外乎視覺瑕疵檢測，會套YOLO二分類CNN就好」、「你就知道很多人看幾個網路課程就覺得自己可以做AI跟資料了」。但也有網友透露，「日月光薪資福利，封測界算很棒，多充實自己實力吧」、「最好是會開那麼低，不然你看石頭一堆職缺還不是寫28或30起，去面都有5-60以上好嗎」。
也有人分享相關經驗，「我不知道AI部門怎麼樣，但我朋友國立後段管院碩畢，他在算蠻紅的部門，才剛進去而已，幾乎正常上下班，底薪58K+每月40-60K不等的獎金（真的是每月領），另外還有分紅，反正一年整包下來差不多有1.6M，對於學歷不好的新鮮人來說應該算很不錯了」。（編輯：賴禹妡）