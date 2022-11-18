林玉書退賽羅生門！郭泓志按他讚被抓包 霸凌案仍沒解答
全明星運動會第四季近日播出最新一集，其中黃隊成員林玉書宣布退賽，領隊郭泓志更是爆哭送別。不過卻在節目播出後當週，被踢爆退賽內幕其實是被女隊友霸凌，引起不少爭議。而雖然林玉書出面澄清事實並沒有如此，但黃隊隊員的種種舉動與暗示，卻讓這霸凌案陷入羅生門。
林玉書在13日播出的第17集當中宣布退出節目，爆哭表示「一直都對我們黃隊很抱歉，郭哥（領隊郭泓志）也跟製作單位花很多很多時間溝通，雖然我很想留下來，我不想要因為自己的自私，讓我這沒有戰力的人，繼續留在這，先離開會比較好」，結果節目播畢之後，被週刊踢爆主因其實是遭到隊內女隊友霸凌，消息震撼觀眾。
然而後續動作除了林玉書經紀人率先出面回應「並非事實」外，林玉書本人也出面澄清表示「在此想先跟各位澄清新聞內容並不屬實，一直以來我都講過自己是比較慢熱的人，也努力嘗試想融入團隊，但可能我還需要更加強這部分的自己，賽季初開隊內會議的時候的確與其他隊員不太熟稔，但新聞的內容並非黃隊實際的相處狀況」。
不過隨後黃隊領隊郭泓志發出的貼文不但沒有提及林玉書，尷尬的是有網友留言「就是全隊霸凌玉書對吧？？」另一名網友則反嗆「是她一人排擠所有人吧？」結果該留言獲得郭泓志的按讚，讓不少觀眾認為意有所指。
隨後郭泓志又發文提到「週末在家看電影，請問有自導自演的影片推薦嗎？」還包括黃隊隊員劉心語、鄭靚欣都發出強尼戴普的照片在限時動態，因當時強尼戴普家暴的風波也是安柏赫德自導自演，兩者互為與郭泓志的發文相互呼應，讓觀眾已經看不懂這其中內幕的真相，兩邊回應不說破，讓這場霸凌案變成了羅生門。（編輯：張嘉哲）