Uber Eats攜手全聯曬自煮台菜可抽機票　優惠碼先用折200

▲Uber Eats、全聯共同推出「台味大挑戰」，在活動網站曬自煮台菜，就有機會獲得東京雙人自由行。（圖／Uber Eats 提供）
▲Uber Eats、全聯共同推出「台味大挑戰」，在活動網站曬自煮台菜，就有機會獲得東京雙人自由行。（圖／Uber Eats 提供）

記者周淑萍/綜合報導

2022-11-18 17:57:47

Uber Eats積極進攻生鮮雜貨的外送市場，今(18)日宣布與全聯福利中心共同推出「台味大挑戰」網路活動，11/19~12/15期間秀出「尚台ㄟ」拿手料理，有機會獲得頭獎東京4天3夜機加酒雙人自由行、日月潭雲品2天1夜雙人自由行、Uber Eats 優惠序號或全聯小時達加菜金等獎項。同時於即日起～12/1於 Uber Eats 全聯活動商家消費滿1,000元，輸入優惠序號【換季靠全聯】即可享2次8折優惠，單筆最高折抵200元。

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Uber Eats 結合全聯的生鮮優勢，提高了生鮮蔬果與日用品商品選擇，商品倍增，同時也帶動 Uber Eats 上的全聯客單價成長一成多。根據平台統計，牛奶、豆腐、玉米筍、翠玉娃娃菜、火鍋片等生鮮是 Uber Eats 上310家全聯福利中心門市中最受歡迎的台貨商品。

慶祝Uber Eats生鮮蔬果與日用品商品倍增，全聯獨家在 Uber Eats App 上設置精選百項「台貨龍虎榜」商品專區，指定商品買一送一。此外，Uber Eats 與全聯福利中心邀請全民一起參與「台味大挑戰」，11/19~12/15期間，單筆訂單購買14項（含）以上 Uber Eats 上的全聯商品，其中1項必須是全聯「台貨龍虎榜」商品，上傳自行烹煮的超台料理照與 Uber Eats 訂單編號於活動網頁，即可參加抽獎，獎項包含價值約3萬5千元的東京4天3夜機加酒雙人自由行1名、價值約2萬元的日月潭雲品2天1夜雙人自由行1名、價值近2萬元的電動麻將桌1名、3,000元 Uber Eats 優惠序號、1,000元全聯小時達加菜金等獎項。

Uber Eats 上已經有310間全聯福利中心，觀察這一年來在北北基、桃竹苗、雲嘉南、東部、澎湖離島等不同地區的前五大台貨龍虎榜單，玉米筍、翠玉娃娃菜、金針菇同為北北基與桃竹苗地區民眾購物籃中的熱門選品；運動補給和台式綠茶飲料是澎湖民眾的外送首選，青蔥和板豆腐擠進桃竹苗地區前五大熱門榜。綜觀日用品的熱門外送商品也已見多樣化的趨勢，包含75%防疫清潔酒精、衛生紙、海綿菜瓜布、衛生棉、洗手露、廚房紙巾、浴廁清潔劑以及瓦斯罐、乾電池等。以訂購的數量來看，鮮奶、金針菇、嫩豆腐、玉米筍、蘋果、娃娃菜、梅花豬肉片則是最熱門的生鮮蔬果。

▲11／19～12／15 Uber Eats 邀請全民一起參與全聯福利中心所主辦的「台味大挑戰」。（圖／Uber Eats 提供）
▲11／19～12／15 Uber Eats 邀請全民一起參與全聯福利中心所主辦的「台味大挑戰」。（圖／Uber Eats 提供）

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