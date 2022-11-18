Uber Eats攜手全聯曬自煮台菜可抽機票　優惠碼先用折200

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慶祝Uber Eats生鮮蔬果與日用品商品倍增，全聯獨家在 Uber Eats App 上設置精選百項「台貨龍虎榜」商品專區，指定商品買一送一。此外，Uber Eats 與全聯福利中心邀請全民一起參與「台味大挑戰」，11/19~12/15期間，單筆訂單購買14項（含）以上 Uber Eats 上的全聯商品，其中1項必須是全聯「台貨龍虎榜」商品，上傳自行烹煮的超台料理照與 Uber Eats 訂單編號於活動網頁，即可參加抽獎，獎項包含價值約3萬5千元的東京4天3夜機加酒雙人自由行1名、價值約2萬元的日月潭雲品2天1夜雙人自由行1名、價值近2萬元的電動麻將桌1名、3,000元 Uber Eats 優惠序號、1,000元全聯小時達加菜金等獎項。
Uber Eats 上已經有310間全聯福利中心，觀察這一年來在北北基、桃竹苗、雲嘉南、東部、澎湖離島等不同地區的前五大台貨龍虎榜單，玉米筍、翠玉娃娃菜、金針菇同為北北基與桃竹苗地區民眾購物籃中的熱門選品；運動補給和台式綠茶飲料是澎湖民眾的外送首選，青蔥和板豆腐擠進桃竹苗地區前五大熱門榜。綜觀日用品的熱門外送商品也已見多樣化的趨勢，包含75%防疫清潔酒精、衛生紙、海綿菜瓜布、衛生棉、洗手露、廚房紙巾、浴廁清潔劑以及瓦斯罐、乾電池等。以訂購的數量來看，鮮奶、金針菇、嫩豆腐、玉米筍、蘋果、娃娃菜、梅花豬肉片則是最熱門的生鮮蔬果。