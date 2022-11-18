票房244元！僅2人觀賞被嘲「史上最慘」 片方笑：已回本
一般電影上映後，發行方無不努力宣傳，希望能製造話題引發大家注意。而中國近日有一部電影《林深時見麓》，成為討論焦點卻是因為票房太差，首映當日僅有2人到戲院觀賞，票房僅56元人民幣、約新台幣244元，被群嘲「史上最慘」。不過片方出品人卻出面強調，片子主要靠販售網路版權賺錢，其實「已經收回成本」。
綜合陸媒報導，《林深時見麓》上映當日，在專業電影平台「貓眼專業版」的票房數據統計上，票房收入為56元人民幣，觀影人數僅2人。網路上登時出現許多網友惡搞，紛紛搶著承認自己就是走進戲院的2人之一，藉此凸顯憑一己之力，扛起整部電影的票房半邊天。
對於電影在網路另類爆紅，導演鄒豐大方以對，直言雖然沒想到會因為票房慘澹而受到關注，但能夠給大家帶來歡笑，總也算是一種榮幸。不過鄒豐也表示，還是希望能靠作品本身來獲得大家注意，而不是透過這種方式。
但是電影的投資方出品人卻指出，《林深時見麓》的拍攝成本不高，當初一口氣投資拍攝《林深時見麓》與另外一部片，總共約花了400萬元人民幣、約1750萬元新台幣，原本的目標就是放在販售網路版權，在院線戲院上片其實是一種商業策略，因為片子只要有上映過，賣給網路平台時就能談到更好的價錢。
出品人也透露，《林深時見麓》的成本已經回收，甚至還略有盈餘。網友大可不必因為票房慘澹而替片方擔心。（編輯：倪浩軒）