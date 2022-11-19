魔獸今震撼登場！賽前練習片曝 「單手拋球過全場」驚呆
前NBA超級球星霍華德（Dwight Howard）加盟T1職籃桃園永豐雲豹，將在今（19）日迎來主場首秀，讓不少粉絲相當期待一睹魔獸的魅力。然而近日魔獸不僅釋出與隊友的練球片段，隊友也發出他單手就把拋過全場的影片，讓不少網友紛紛驚呼「這真的是NBA的實力.....」。
霍華德日前發出自己與隊友訓練的影片，只見霍華德動作迅速，不斷過人接著爆投籃框，除了近距離的灌籃根本不成問題之外，中長距離的投射也完全難不倒他，讓PTT網友稱呼魔獸根本是「T1聯盟規格外的球員」。
除此之外，同為雲豹的陳孝榕日前也發出霍華德在球場上的練習影片，只見霍華德用單手將球拋出，結果球就這樣直接飛越全場，讓陳孝榕也讚嘆「力量已經點滿了」，而影片中霍華德看起來老神在在，也感覺沒用全力在投擲，讓不少網友傻眼「.....他感覺只有不到10%的力量」、「好誇張＝＝我全力丟都沒有全場」、「很扯....期待明天首秀了」。
而今天桃園雲豹主場第一戰，將要碰上的是新北中信特攻，特攻總教練李逸驊曾說過「要讓 Howard得分不超過20分，籃板不超過雙位數」，精彩的賽事將登場，歷史性的一刻讓許多球迷已經等不及，也期待霍華德的表現。（編輯：張嘉哲）