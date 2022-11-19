高雄水溝蓋見整排「高紅安4B」！在地人霧煞煞 真相曝光
2022九合一大選將在下週登場，其中民眾黨新竹市長候選人高虹安後期話題不斷，新聞熱度可以說是前幾名的政客。而近日，就有網友意外發現，自己家附近的水溝蓋上整排都寫著「高紅安四B」的字樣，雖然與高虹安的「虹」不同字，但同音的字樣也讓人感到相當好奇，引起討論。
一名網友在臉書社團「路上觀察學院」貼文指出「我住在高雄市鳳山區三成街附近，最近一早出門的時候，發現在家裡附近的水溝蓋上面有寫『高紅安四B』五個字，而且整條街上的水溝蓋都有同樣的字眼」獨特景象讓人好奇是否與真的「高虹安」有關。
貼文一出，不少網友紛紛回應「高雄的水溝蓋也太時尚，這個跟進時事」、「好巧喔！但不知道真正的意思是？」、「笑死XD怎麼會這樣啦哈哈哈」、「4B是班級還是考試成績哈哈哈哈」、「不知道已登記的候選人能不能改名哈哈哈哈」。
另外，也有高雄民眾表示，自己在住家附近則還有看過「高紅安一A」的字樣，而據《自由時報》報導，民國61年高雄紅毛港地區建築密集，為因應地方要求劃出臨海工業區範圍，高雄港務局在民國64年10月研擬「大林商港區預定地遷村計畫」，並由高雄市政府協助推動紅毛港遷村等相關業務，紅毛港居民因此遷至鳳山、小港一帶，而水溝蓋上的「高」就是指高雄、「紅」是指紅毛港遷村、「安」則是安置住戶的意思，與新竹市長候選人高虹安並無關係。（編輯：張嘉哲）