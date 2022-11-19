內行說出實情了！全聯「福利點秘密」翻車　婆媽全震驚

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不過尷尬的是，有網友在其他網購平台找到相同品牌的「多功能電氣鐵板火鍋」，結果卻發現其他網購平台的價格寫著「2630元」，等於如果自己網購便宜60元之外，還能夠省下辛苦累積的全聯福利點200點。
而根據全聯消費準則來看，消費者在全聯購買100元金額可以獲得3點福利點，而200點換算下來，不包括特別活動加贈情況下，則需要消費6600元以上才能累積到，而該活動卻要200點福利點，還加上「超越其他網購平台價格的價碼」來加購，讓不少婆媽認為「加購活動超沒誠意」。
貼文一出，不少婆媽紛紛傻眼表示「........我都沒在比價換很多了QQ」、「根本是回收點數的手法.....」、「好人一生平安....差點就去換購了」、「超久以前還有集點免費換，現在都只剩加價購了」、「加價購好歹價格也給甜一點，比網購價還高真的很尷尬欸」、「很多東西，用點數加購的都比較貴，根本是要回收點數的活動」。
而《NOWnews》記者也實際上網查詢該同品牌的「多功能電氣鐵板火鍋」，發現其價位落在2630元到3290元皆有，而全聯的加價購雖然為便宜前段班的2690元，不過因為附加200點的福利點價值相對較高，讓不少婆媽認為寧可網購購買，也不想虧掉辛苦累積的點數。而對於該事件，全聯則暫無回應。（編輯：張嘉哲）