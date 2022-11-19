金馬紅毯／台版梅姨！張艾嘉舊衣新穿 受訪突喊「感慨」
第59屆金馬獎頒獎典禮將於今（19日）晚7點在台北國父紀念館舉行，星光大道率先於5點30分登場，由楊千霈、吳念軒擔任主持人，張艾嘉以舊戰袍踏上紅毯，小秀事業線，一貫優雅美麗，本屆以《燈火闌珊》第10度角逐影后，被問片中衰落的霓虹燈產業，她直言：「感慨。」
張艾嘉第20次入圍金馬獎，這次以霓虹燈招牌師傅的妻子角逐女主角，電影被譽為是寫給香港霓虹燈產業的一封情書，對於霓虹燈產業的沒落，張艾嘉說：「其實每天都有很美好的東西會消失，消失後才會珍惜曾經擁有的一切。」
身穿類似單寧材質的細肩帶洋裝，搭配披肩，氣質婉約又不失巨星氣場，張艾嘉坦言，這套衣服全部自己搭配， 「我真的沒有準備新衣服，這套在台灣表演穿過一兩次，我想輕鬆一點吧！以前表演時是搭藍色的披肩，今天跟媽媽借紅色披肩亮一點。」
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