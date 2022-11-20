魔獸首戰逆轉勝！超鬼「空中接力灌籃」畫面曝 球迷全跪
台灣籃壇史上最大咖洋將「魔獸」霍華德（Dwight Howard）日前宣布加盟T1職籃桃園永豐雲豹，19日迎來他首次出賽，引起巨大關注。然而在這第一場賽事，不僅現場觀眾爆棚破1萬5千人外，直播人數更是衝破30萬人，而霍華德領軍帶領團隊一路從落後打到最後逆轉勝，讓球迷直呼「這真的太不可思議」，甚至回放許多經典進球時，還是不敢相信雲豹能贏下該場比賽。
該場比賽一開打，霍華德被中信包夾，還在摸索手感的他，多次助攻給隊友，自己最後也靠著上籃打進在台灣職籃的得分球，不過中信在阿巴西單節18分的帶領下，以40:28領先；第二節阿巴西繼續領軍，在雲豹前兩節防守出現問題之時，單人半場就拿了33分，霍華德則在第二節攻下9分，半場拿到11分6籃板5助攻，兩節打完中信以72：51領先。
隨後霍華德手感越打越熱，第四節魔獸發威，投出3分球及灌籃，最終戰成105：105，進入延長賽，最後以120：115逆轉勝，打敗中信特攻，終局魔獸共得38分25籃板9助攻。
超瘋狂的逆轉戰局不僅讓線上人數不斷爆衝，連球迷都相當驚訝逆轉的結局，而對於該場魔獸的表現，網友認為魔獸實力完全碾壓，尤其在延長賽時，鄭瑋與魔獸一個空中接力，霍華德「阿雷U」暴風灌籃得分，全場觀眾完全坐不住站起來尖叫歡呼，連球評都直呼「我想這個球台灣沒有人可以攔得住」超強的氣勢完全鎮壓全場，也讓霍華德的處女秀畫上完美的句點，讓人越來越期待後面的表現。（編輯：張嘉哲）