魔獸台灣首戰秀翻！主持人卻遭球迷出征 喊「只求一事」
昨（19）日前NBA巨星霍華德(Dwight Howard)首度代表桃園雲豹出賽，就拿下38分25籃板9助攻4阻攻的瘋狂表現並拿下勝利，讓全台灣掀起「魔獸」旋風。不過許多球迷抱怨，本場比賽的主持人威廉與DJ，認為非但沒帶起現場氣氛，甚至還影響到觀賞比賽的體驗，對此，威廉也在IG做出回應了「我都虛心接受」。
昨日魔獸的台灣首場出賽，多次做出NBA等級的爆扣，讓現場以及線上觀看20多萬名球迷都陷入瘋狂。不過許多球迷賽後也紛紛抱怨，現場主持人威廉似乎主持籃球賽經驗不足，時常說錯場上狀況，甚至帶動氣氛也有與觀眾脫節的情況。
主持人廖威廉個人IG也遭到大批球迷出征，對此，他也在19日晚間發文回應「嗚呼…完成人生第一場日籃球比賽主場，感謝霍華德以及桃園雲豹所有球員，和中信特攻籃球隊，帶來的精彩籃球賽…各位球迷們，你們的批評指教，我都虛心接受，需要調整的地方，我會盡快調整…感謝你們喔！明天還有一場主場球賽，期待桃園永豐雲豹籃球隊，拿下二連勝」。
同時威廉也請求球迷，因為他IG前一篇悼念導演張志勇的貼文，都遭球迷湧入批評，因此威廉希望想要批評指教可以到自己這篇最新回應文，「畢竟前一篇文章，是我感念先人的，各位那留言…我覺得沒有那麼恰當，再麻煩你們啦！」（編輯：潘毅）