2022世足賽台灣沒人關注？行家反揭「黑幕」：國外正抵制
每四年一度的世界盃足球賽將在今（20）日於卡達正式開幕，但就有台灣人發現，今年的世足賽在台灣討論度不如以往，好奇背後原因，對此就有內行球迷揭露「黑幕」：國外才真的有抵制潮。
一位網友在論壇PTT上提出疑問「2022卡達世界盃足球賽將在11/20開幕，而且21號就要開始32強的晉級賽了，還記得以前一月足跟風球迷都蠻多的，公司大家都會熬夜看世足，早上還在辦公室討論，怎麼今年的世界盃足球賽，台灣討論度那麼低？」
對此，不少台灣網友紛紛提出看法「台灣現在正在瘋籃球」、「在台灣沒免費直播，關注度就起不來」、「台灣現在在忙選舉跟看魔獸」、「現在一堆娛樂能碰，沒必要跟風足球了」、「選舉才是真國民運動啊」、「台灣就足球沙漠啊」；但也有人認為「開賽後就會開始一堆人跟風了」、「四年一問越位是什麼」、「世足踢到四強再開始追就好」。
不過也有內行球迷反倒吐露現況「今年其實連國外都有抵制潮，熱度是真的比較低」；事實上2022卡達世界盃足球賽，雖然耗資約2200億美元，成為史上最貴的賽事，但爭議仍在數年前不兼斷傳出，包含主辦國卡達傳出對待外籍勞工不友善、現場工安意外頻傳，甚至還有西方媒體爆出卡達行賄取得主辦權、開幕賽要對手放水等消息，早已經被封上「最政治化」的世界盃，在西方各國的民間、娛樂圈已掀起一陣抵制潮。（編輯：潘毅）