廉航送錢了！越捷喜迎第1.5億客 飛越南送「50萬」優惠
後疫情時代國際旅遊重啟，許多航空公司經過900多天的低迷後，紛紛重啟了許多航線，其中廉價航空近期也紛紛動起來，釋出許多超值優惠。越捷航空宣布迎來第1.5億名旅客，祭出即日起到明年1/31，凡購買越捷航空機票，就有機會獲得「50萬越南盾」優惠（約台幣630元）！另外現在越捷航空Skyboss經濟艙飛越南只要台幣3764元（300萬越南盾）體驗，先衝一波越南了！
越捷航空歡慶第1.5億名旅客搭乘班機，宣布即日起自2023年1/31，只要購買越捷航空的機票，並成功於活動網站輸入註冊資料，就有機會獲得最高價值50萬越南盾（約新台幣 630元）的線上優惠券。凡是成功登記的旅客，更可以馬上獲得價值50萬越南盾（約新台幣 630元）的線上優惠券，使用航班包含越捷航空所有國內外航班。
另外，越捷航空也透露旅客千萬不能錯過「Skyboss艙」以及「Skyboss經濟艙」服務的機會，即日起只要約新台幣 3,765元，多花台幣312元就可享受Deluxe艙的服務，旅客可以透過SkyClub購票更能夠享有輕鬆付款的預訂方式。
越捷航空不時都會推出限時優惠供旅客搶便宜，先前為了慶祝復航越捷航空也祭出，只需花費最低單趟台幣800元的價格就可以在台灣與越南之間遨遊。此外，每周一只要上越捷航空官方網站、越捷APP 「VietjetAir」訂購ECO類型機票並輸入「HELLOVIETNAM」，就可以享受8折優惠，機票使用時間至2023/9/18止皆適用，越捷航空表示未來將還有更多優惠將不定時在越捷APP或是社群媒體上更新，請民眾可以多多期待。