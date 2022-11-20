阿巴西猛轟51分「比魔獸狂」！資歷讓一日迷驚：是台灣人
前NBA巨星霍華德(Dwight Howard)昨（19）日首度在台灣出戰，狂繳38分25籃板9助攻4阻攻帶領球隊逆轉對手中信特攻，但對手也有一位超強球員幾乎主宰整場賽事，就是「黑豹」阿巴西，整場繳出51分、5籃板、3助攻，其表現也讓魔獸盛讚不已，而這位球員資歷曝光後，瞬間也引發不少跟風看球的觀眾驚嘆。
據阿巴西生平資料顯示，他是塞內加爾裔台灣籍的籃球員，生於日本，3歲時隨家人回到塞內加爾，在塞內加爾時經常踢足球，8歲因父母親工作的關係而到臺灣定居，此後就一路在台灣升學，在泰山高中正式接受正規籃球訓練，大學進入世新大學，被封為「世新黑豹」，球風趨於成熟，主打小前鋒，成為隊上絕對主力。
就有網友就在論壇PTT驚呼「一日球迷在此，這阿巴西以為是國外找來的結果他沒旅外過欸？ 怎那麼強？台灣土生土長，念台灣學校，現在HBL、UBA也曾看過在台唸書的外國人，都沒那麼扯欸，他的球技在哪練的？」
不少球迷也紛紛讚賞「他進步超大的，還在繼續成長」、「阿巴西還會講台語，而且比我流利」、「難怪記者會說中文，還想說這洋將真有心」、「他籃球還是高中才開始正式練」、「很開心台灣籍有這麼強的球員」、「他進職籃進步幅度太誇張，在大學時還看不出能這麼強」、「希望之後能代表中華隊」。
2020年時，阿巴西放棄塞內加爾國籍歸化中華民國國籍，並在2021年參加T1聯盟選秀，在第一輪被新北中信特攻選中，新秀賽季獲選T1聯盟年度最佳新人與年度第一隊殊榮。而中華民國籃球協會也已經向FIBA國際籃總申請將阿巴西視為本土球員，不過至今仍未獲得回應。（編輯：潘毅）