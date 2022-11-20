魔獸狂潮力壓PLG？陳建州吐「5字」曬滿場照：我們球場見
台灣陷入魔獸狂潮！昨（19）日霍華德(Dwight Howard)繳出38分25籃板9助攻4阻攻的準大三元表現，帶領球隊逆轉，讓滿場1萬5千位球迷嗨翻天，T1聯盟線上觀看人數更是突破25萬，這也讓對手聯盟PLG備感壓力。而PLG執行長陳建州今（20）日也在IG上發文「走自己的路」。
今（20）日魔獸霍華德將在桃園雲豹主場出賽，迎戰台中太陽隊，1萬5千張門票早已售罄，而太陽隊內擁有上季T1聯盟得分王仕東，仕東上週更嗆聲要「投爆霍華德」，預料雙方將再度上演一場激鬥。
T1聯盟人氣爆棚，連帶影響到另一籃球聯盟PLG，雖然昨（19）P聯盟兩場賽事也都滿場，分別為夢想家主場3000人、新竹工程師5238人，但礙於場地因素，現場人數加總起來僅有雲豹一半，而網路直播部分人氣也明顯受影響。
今（20）日PLG兩場賽事再度強碰魔獸霍華德出賽，而PLG聯盟執行長陳建州則在稍早於IG上發文，曬出19日兩場賽事的滿場照片，並喊話「走自己的路。我們球場見～Oh my PLG」。
不少球迷則在下方打氣喊「魔獸只是一時的，Plg 是永遠的」、「花個錢請大咖不難，但要整頓整個聯盟，讓球迷真心愛上聯盟，必須穩扎穩打」、「過了這個熱潮，就能見證到球迷還是會回來的」；夢想家啦啦隊隊長梓梓也回應「球場見」。（編輯：潘毅）