南韓最頂女團是誰？鄉民秒指她們「有實力又美」：賺最多
韓團文化盛行，不少男團女團紅遍全球，對此就有網友好奇問，綜合實力想知道最頂的女團是誰？貼文曝光後立即引起熱議，其中最多人點名傳奇女團「少女時代」，另外也有不少網友秒指國際天團BLACKPINK。
該名網友在PTT貼文，她以「南韓最頂女團推哪個」為題，表示韓國女團有許多，包含BLACKPINK、Twice、少女時代以及T-ara等，想知道綜合知名度、實力、顏值、吸金能力，誰的實力最強，「最頂的是哪一個！八卦？」
貼文一出，不少網友認為綜合下來，最強的女團為BLACKPINK，「你講的那些標準來看，最頂的就BP啊」、「你講的那些標準來看，最頂的就BP啊」、「BP真的是戲棚下站久的代表」。
但最多人點名少女時代，「少女時代無誤」、「少時賺最多」；也有許多人點名其他團體，「明年還有媽媽木，實力最頂沒有之一」、「TWICE以外都沒興趣」、「認真是aespa 」。事實上，今年少女時代迎來15週年成團紀念，特別在8月發行新專輯《Forever 1》回歸，讓粉絲們看得熱淚盈眶，而BLACKPINK則正在舉行世界巡迴演唱會，明年3月即將到高雄開唱，在台灣引起高度關注。（編輯：賴禹妡）