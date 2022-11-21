「黑五購物節」是什麼？4大重點報你知　黑色有隱藏意義

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今年「黑五」是11/25，黑五不同於雙11固定在11/11，黑五是指每年11月第4個星期四、歐美「感恩節」後零售開業的第一天、也就是星期五。最早是出現在美國，因西方人會在感恩節後就開始採購各式的聖誕節禮品，很多店家為了搶買氣，就興起在黑色星期五降價並開賣各種新品，藉此衝高業績。
為何麽叫「黑五」？
聽到黑五很容易和13號黑色星期五聯想在一起，會用「黑色」是因為以前商家記帳時會用「黑色」來象徵獲利，紅色則代表赤字，希望在感恩節後迎來滿滿業績，因此就使用「Black Friday 黑色星期五」，演變至今已經成為歐美大型購物節的代名詞。
「黑五」怎麼買最划算？
黑五從美國來的，自然美國品牌的誠意十足，像是指標性實體賣場好市多，每年黑五都會吸引排隊人龍揀便宜，其中又以家電折扣最有感，在好市多LINE社群裡面不少網友分享店內的優惠，像是三星電視50吋降6000元，折扣後1.8萬元有找，LG洗衣機＋乾衣機折扣6500~11500元不等，是想要汰舊換新的入手時間。另外，包括美國零售巨擘亞馬遜（amazon）等網路通路，也會選在黑五祭出超狂優惠吸客。
跨境線上購物中文化運費門檻降
沒有好市多的會員卡，也不想出門逛街，上國外購物網下單優惠也很厲害，其中美國amazon的3C家電、國外廚具、美妝大牌折扣都很錯，且網站已經全面中文化，費用直接轉換台幣計價，針對黑五購物節運費從75元美金降到60元美金，2000元台幣以下就能輕鬆抵達免運門檻。