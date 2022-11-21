20歲網美公廁被埋伏！慘遭「摳眼拔舌」暴打淚：臉全毀了

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徐女心有餘悸地回憶，雖然她想掙脫，但自己只有166公分、60公斤，根本難以對抗男子的力氣，且男子除了用磚頭猛砸頭部，還用手挖她的眼睛、鼻孔，「把裡面攪得血肉模糊」，甚至男子還用嘴巴撕咬她的鼻子。
不只如此，男子將手伸進徐女喉嚨想拔她舌頭，見拔不成又用磚頭猛砸，將徐女牙齒打掉數顆，整個施暴過程長達20多分鐘，最終徐女拼命呼救才引來路人注意，路人見狀趕緊報警，警方在當天傍晚6時許，將19歲嫌犯逮捕，並因涉嫌故意傷害罪依法刑事拘留他，11月14日檢方批准逮捕。
徐女送醫後，初步鑑定傷勢為輕傷二級以上，整口牙被打掉6、7顆，還有一些受到影響歪斜，鼻子、眼眶骨折。徐女透露自己並不認識嫌犯，但在施暴前2、3天，男子曾假裝到她家超市領快遞，雖然每次空手而歸，但都會衝著她笑。徐女詢問警方，對方表示因女子傷勢僅輕傷，因此嫌犯最多判刑3年，讓她相當氣憤，才會上網將整件事公開，希望司法能還她一個公道，目前整起案件仍在進一步調查中。（編輯：賴禹妡）
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