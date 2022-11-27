艾莎、雪寶都來玩！三井OUTLET北中南都有迪士尼公主場景
新北耶誕城熱鬧開城，攜手迪士尼打造「雪白之城」，沒想到不只板橋有Disney，三井MITSUI OUTLET PARK在北中南都有童話公主場景，即日起至明年2/28，打造「相遇公主」有史以來最長的110天聖誕燈飾展期，現場還搭配迪士尼公主系列歌曲與限定快閃店商品，除了狂拍美照，於三店打卡或消費滿額還有《冰雪奇緣2》手作系列印章組等聖誕禮物可兌換！
記者蕭涵云/綜合報導
林口店還原經典電影場景！相遇公主經典盛宴
林口店以電影膠捲為概念，復刻迪士尼公主系列四大經典場景，躲在木橋後的壞皇后，正準備引誘與動物們玩耍的白雪公主吃下毒蘋果；貝兒與野獸在城堡大廳跳起第一支舞；茉莉公主和阿拉丁坐上魔毯，與神燈精靈遨遊雲海；長髮公主樂佩站上獨木舟看著暖橘色天燈緩緩升空。
台中港店暢遊書中童話世界！相遇公主奇幻繪本
呼應海港購物城的台中港店，以水藍色系的繪本塗鴉形式呈現迪士尼故事，艾莎與安娜裝置在摩天輪下，與最新打造的冰雪宮殿一起亮相；愛麗兒與小比目魚輕靠書上欣賞海洋美景；茉莉公主盯著神燈等待精靈出現實現心願；趕不及午夜12點的仙度瑞拉，遺落了閃亮耀眼的玻璃鞋。像是一本本童話立體書裡跳出來的可愛場景，快來拍專屬你的公主情景。
公主歡聚台南店慶聖誕！相遇公主閃耀慶典
粉嫩搭配白金配色的台南店，這次讓公主們跳脫故事一起亮相。貝兒擁抱著花木蘭、與蒂安娜三人優雅地站在花朵前；寶嘉康蒂帶領著白雪公主、灰姑娘與長髮公主一起歌唱；茉莉公主、 仙度瑞拉與愛麗兒淡藍色花朵場景中陪大家合拍美照。還有最受孩童歡迎的艾莎，則用著冰雪魔法升起魔法冰晶， 折射的光芒照在安娜、雪寶身上。台南店地標光燦之塔也裝飾成有如公主城堡般的限定造型，值得一拍。