逛新北耶誕城必吃！Global Mall板橋車站推「11元美食」
新北耶誕城熱鬧開城，必逛華麗光雕投影秀、全區絕美燈飾、超多貨櫃市集等豐富活動，當然要先填飽肚子才有體力擠到現場拍美照，Global Mall板橋車站大方送出「11元銅板美食優惠」超值攻略，即日起至11/23，「銀座杏子日式豬排」內用點指定套餐加購霜淇淋才11元、「米哥烘焙坊」不限金額消費加11元可購烤牛奶吐司、「一号基地」居酒屋消費滿額加購限量生啤只要11元、「涓豆腐」內用指定套餐享11元加購黃金酥炸嫩豆腐等超過10家美食好康。
Global Mall板橋車站力挺新北耶誕城，即日起至11/23，不只集結眾多品牌齊推11元美食加購優惠，板橋車站還因應新北耶誕城推出期間限定便當，主打海陸雙拼菜色，包括泰式金錢蝦餅搭配豬排、酥炸燒肉配上鯖魚、或是燒肉加蝦捲一次吃，還有功夫菜無錫排骨便當，通通推薦價150元起。即日起至11/23單筆消費滿1,111元再送150元（50元實體電子商品禮券＋100元Online抵用券）。
「11元銅板美食優惠」超值攻略清單
銀座杏子日式豬排：內用點指定套餐加購「霜淇淋」11元
米哥烘焙坊：不限金額消費，加11元可購「烤牛奶吐司」
一号基地：單筆消費滿1,111元享「限量生啤」11元加購價
涓豆腐：內用點購任一四人餐，可享11元加購「黃金酥炸嫩豆腐」乙份（市價168元）
開丼、咖哩樹：點購指定套餐或消費滿額，享11元加購「飲品」
The Chips：點雙人餐加11元享「限量台啤」乙杯
蘇杭：單桌消費滿1,111元，享11元加購「台啤」乙瓶
珊瑚橘：買任一飲品享11元加購「原山青茶」
布拉格的調色盤：買生巧克力12入，加購「第二件」只要11元
身為美食擔當的Global Mall板橋車站，年末也有超多新品牌快閃進駐，日本人氣「微笑的樹」飽滿20層厚實年輪蛋糕，即日起至11/30推出典藏牛乳、抹茶、伯爵牛乳與限定焙茶歐蕾等口味，單盒推薦價250元起，禮盒任選2盒95折；切片小年輪限定草莓米花脆脆、黑森林OREO、青檸雪藏糖霜三種口味，單片59元。台北市熱門「威威醬自家製千層店」即日起至12/31，香草奶油、酸甜雙層草莓、蜂蜜蘋果，或濃郁抹茶、芝麻口味，單片推薦價220元起。夢幻創意「里沙貝蕾馬卡龍」即日起至2023/2/28，推出玫瑰烏龍、蘭姆葡萄、莓果覆盆子等口味，單顆推薦價90元起，快閃期間任選5顆優惠價480元、10顆920元；11月下旬將有冬季限定「草莓馬卡龍」、12月則有「聖誕限定馬卡龍」。
Global Mall今年也將全台首發，獨家合作日本人氣貼圖「那隻鳥」限定聖誕樹變身童趣樂園，板橋車站還打造戶外「奇幻星球海」，即日起於2樓戶外廊道點綴滿滿的冰雪藍色星空，並妝點數十顆的七彩星球，逛新北耶誕城可以順便衝一波。