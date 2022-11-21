幼兒園女兒參加生日趴「秒噴3千」！媽見2規定嚇：好可怕

▲有位媽媽讓女兒就讀私立幼兒園，近期收到一張生日趴邀請卡，上面「載明2規定」讓她驚訝。（示意圖／取自unsplash）
▲有位媽媽讓女兒就讀私立幼兒園，近期收到一張生日趴邀請卡，上面「載明2規定」讓她驚訝。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-11-21 13:50:06

近幾年，台灣少子化問題顯著，更有不少年輕人深怕生完孩子後，龐大開銷會壓得一家子喘不過氣。就有位媽媽讓女兒就讀私立幼兒園，近期收到一張生日趴邀請卡，上面「載明2規定」讓她驚訝：「現在的幼兒園好可怕，怎麼會變得這麼複雜？」

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這位年輕媽媽在臉書《匿名公社》上訴苦，表示「之前為了女兒要上的私立幼兒園，我提早一年就了解相關手續，開放報名當天，半夜待在電腦前搶名額，最後備取有缺額錄取，為了不讓孩子輸在起跑點，我跟先生真的拚了命」。

沒想到入學後，卻反倒成為夫妻倆的惡夢來源，女兒班上大多數同學家境都相當優渥，名車接送上下班，到班上都穿名牌服飾，讓平凡的原PO一家反倒成為顯眼的目標，「好在老公的頭銜還能看，經他與老師溝通後，才化解老師在班上差別待遇的問題」。

▲一位女網友無奈表示，自己多年下來好不容易存到180萬，卻意外被弟弟看到存摺，後續在家中就不斷被對方出言狂酸。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
▲經濟狀況普通的原PO一家，在女兒進入私立貴族幼兒園後，時常碰到與其他同學格格不入的情況。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝PhotoAC）
沒想到，近期又遇到兩難的問題，女兒在18日時收到人生首張同學的生日派對邀請卡，其中更包含兩項注意事項「請攜帶3000元以下的小禮物；請帶28份天然無添加的小點心」，甚至還至指定點心要到特定店家購買，價格還不斐，光是參加生日派對就要失血3千元以上。

這讓原PO深陷苦惱「女兒說她很想去，而且不是全班都有拿到邀請卡，所以她拜託我一定要讓她去，老公也勸我偶爾一次沒關係，但從小就接觸不屬於我們的世界，這樣價值觀不會崩壞嗎？點心店店員也說很多媽媽都有訂，這讓我很猶豫。幼稚園不是只有好好玩、好好上課嗎？怎麼會變得這麼複雜啦？」

貼文曝光後立刻引發討論，不少家長也感慨認為「幼稚園同學對人生的幫助不大，花太多錢和心力划不來」、「既然決定念了，就奉陪到底吧，女兒也會感受到媽媽對她的愛，而不是在從小就自卑不如人的世界成長」、「是大人的虛榮心比較可怕」、「我家姊妹的小孩讀公立幼稚園、沒補習過，一直都是考第一名，幼稚園時的陪伴和有睡飽比較重要」。（編輯：潘毅）

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