幼兒園女兒參加生日趴「秒噴3千」！媽見2規定嚇：好可怕

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沒想到入學後，卻反倒成為夫妻倆的惡夢來源，女兒班上大多數同學家境都相當優渥，名車接送上下班，到班上都穿名牌服飾，讓平凡的原PO一家反倒成為顯眼的目標，「好在老公的頭銜還能看，經他與老師溝通後，才化解老師在班上差別待遇的問題」。
沒想到，近期又遇到兩難的問題，女兒在18日時收到人生首張同學的生日派對邀請卡，其中更包含兩項注意事項「請攜帶3000元以下的小禮物；請帶28份天然無添加的小點心」，甚至還至指定點心要到特定店家購買，價格還不斐，光是參加生日派對就要失血3千元以上。
這讓原PO深陷苦惱「女兒說她很想去，而且不是全班都有拿到邀請卡，所以她拜託我一定要讓她去，老公也勸我偶爾一次沒關係，但從小就接觸不屬於我們的世界，這樣價值觀不會崩壞嗎？點心店店員也說很多媽媽都有訂，這讓我很猶豫。幼稚園不是只有好好玩、好好上課嗎？怎麼會變得這麼複雜啦？」
貼文曝光後立刻引發討論，不少家長也感慨認為「幼稚園同學對人生的幫助不大，花太多錢和心力划不來」、「既然決定念了，就奉陪到底吧，女兒也會感受到媽媽對她的愛，而不是在從小就自卑不如人的世界成長」、「是大人的虛榮心比較可怕」、「我家姊妹的小孩讀公立幼稚園、沒補習過，一直都是考第一名，幼稚園時的陪伴和有睡飽比較重要」。（編輯：潘毅）