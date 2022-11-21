看世足賽下酒菜不能少！網購5折起　foodpanda生鮮折400

▲世界盃足球賽開踢，momo打造《美食瘋世足》活動，網羅世足限定、各國知名、解嘴饞零食飲品、下酒菜等5折起。 (圖／官方提供)
▲世界盃足球賽開踢，momo打造《美食瘋世足》活動，網羅世足限定、各國知名、解嘴饞零食飲品、下酒菜等5折起。 (圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

2022-11-21 16:01:45

世界盃足球賽開踢！看球賽下酒菜、零食不可少，momo購物網鎖定「瘋世足x喀美食」商機，集結居家下酒菜，像是台味經典滷味、綜合炸物拼盤、酸爽解膩泡菜等3折起，同時12/18前有世足限定版零食下5折起。外送平台foodpanda即日起到11/30輸入優惠碼，可享8.5折最高折抵400元。

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鎖定世足商機，momo推出多樣解凍即食下酒菜，熬夜看球賽肚子餓或嘴饞，剪開包裝就能吃。熱銷商品有台南名店「西井村蜂蜜滷味」12件組，一次端上桌豬蹄花、冰雞爪凍、鴨翅膀、豆干、雞胗等；另外像是採用秘製滷汁手工滷製的「所長茶葉蛋」沙茶爆汁方干，可當下酒菜也很適合入菜料理。酸爽解膩的「泡菜」也很適合調節酒感，。首選各大網紅激推的「協發行泡菜」。

看球賽也不能少了零食飲品，momo於即日起至12/18推出《美食瘋世足》，精選世足限定、各國知名、解嘴饞零食飲品優惠5折起，像是世足限定包裝「品客」洋芋片、「哈瑞寶」派對桶Q軟糖、世足雙桶限定組「卡滋x白爛貓」爆米花、世足玻璃杯好禮組「果蒔制研所」非油炸爆薏仁。momo再加碼滿額好康，單筆消費滿499登記就抽世足官方足球、球場樂高、國家隊滑鼠；滿888登記送可樂1箱、品客1箱。

外送平台foodpanda 為響應球賽熱潮，品牌大使「胖胖達」將化身足球員、快閃人來人往的信義區，接連一個月每天在全台最大 adidas Brand Center 信義品牌概念店的 3D 裸視牆跟大家 打招呼，且即日起至 12 / 18 ，只要與 3D 胖胖達合照，上傳至 foodpanda FB 活動貼文下方留言處，還有機會獲得adidas x foodpanda聯名派對箱。

同時祭出生鮮雜貨優惠，即日起至 11 / 30 ，指定消費者訂購生鮮雜貨，輸入指定優惠碼即可享 85 折優惠，最高折抵 400 元，優惠碼數量有限，兌完為止。

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  • 指定消費者訂購生鮮雜貨滿 599 元享 85 折，輸入【鮮來瘋足球】最高折 300 元
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▲foodpanda 品牌大使「胖胖達」首次化身足球員快閃信義區，接連一個月每天在 adidas Brand Center 信義品牌概念店的 3D 裸視牆跟大家 Say Hi。(圖／官方提供)
▲foodpanda 品牌大使「胖胖達」首次化身足球員快閃信義區，接連一個月每天在 adidas Brand Center 信義品牌概念店的 3D 裸視牆跟大家 Say Hi。(圖／官方提供)
▲世界盃足球賽開踢，foodpanda 與 adidas 跨界打造「adidas x foodpanda 聯名派對箱」。（圖／官方提供）
▲世界盃足球賽開踢，foodpanda 與 adidas 跨界打造「adidas x foodpanda 聯名派對箱」。（圖／官方提供）
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