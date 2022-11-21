阿聯酋航空買機票包含醫療險！海外染疫最高賠17.5萬美元
雖然台灣早在10/13開放邊境解封，但不少民眾仍然對國外疫情有疑慮而不敢出國，先前才宣布增飛每天一班航線飛往杜拜的阿聯酋航空，特別推出「台灣限定」重啟Covid-19醫療旅遊險計畫，旅客只要購買機票就包含了旅遊險，若真的在國外染疫，每人最高可獲賠175000美元海外醫療費用，海外隔離則能獲得連續14天、每天最高上限115美元的賠償，讓想前往國外渡假的旅客再也不需為了染疫危機煩惱，開心出國玩。
阿聯酋航空今（21）日宣布，針對台灣限定重啟新冠肺炎醫療旅遊保險，讓台灣旅客們能安心的飛往全世界。若旅客於旅程中確診新冠肺炎，每位最高可獲得175,000 美元相關海外醫療費用；若須於海外隔離，每人每天可獲得上限115美元、最多連續14天的賠償。搭乘阿聯酋航空且具有台灣公民或居民身份的旅客，自抵達海外目的地起，保險立即生效，有效期限為31天，無須預先註冊或填寫任何表格。
阿聯酋台灣區經理譚禮旻指出：「阿聯酋航空一直以來皆以全體旅客及機組服務人員的健康與安全視為第一要務，此次特於台灣重啟COVID-19醫療旅遊保險服務，以增強旅客出國的信心，讓旅客可放心享受絕佳的旅行體驗。」同時，阿聯酋航空也於11/6起恢復台北-杜拜每日航班，讓旅客天天有飛機飛出國也不用太擔心國外疫情，安心與親朋好友享受久違的假期。
除了航空公司，全包式假期渡假村Club Med也體貼民眾擔憂染疫危機，推出3大人氣雪國（北海道、義大利、魁北克）全新落成滑雪村的同時，獨家推出將COVID-19醫療協助加入旅遊保障中，以提供旅客更完善的保險內容。因此若在出國旅遊住宿Club Med度假村期間不慎染疫，會協助由保險來支付醫療費用包括住院醫療費用、門診醫師診療、COVID-19檢測與相關檢測設備的運輸費用等，其中涵蓋相關陪同人員的住宿費用、兒童陪同、必要時緊急醫療服務轉移等，並且在如果需要邊境封城或需隔離之情況，將提供住房；若情況無法返家，協助您安全旅行並符合當地衛生和安全規則的情況下提供新航班，替旅客提供最全方位的保障。