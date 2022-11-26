國土防衛隊3／民間團體開課教戰爭民防與急救　名額秒殺

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活動現場的學員有挑染金髮的露肚裝辣妹、年齡超過60歲的媽媽跟兒子，更有帶著員工一起來上課的公司老闆，背景看不出相似之處，但從他們圍著急救教練積極練習止血包紮的熱衷態度，能看出這課程對他們來說意義非凡。跟老母親一起來上課的何先生分享，自己是被媽媽拉來上課，加上曹興誠捐款護台的決心也影響，讓他也開始思考如何保護自己的國家。
除了受到國際情勢升高的影響，也有學員本來就想學習急救技能，但苦於找不到管道學習，帶著7位員工「團報」上課的公司負責人Vivi對政府喊話：「應該從學校到民間多普及簡易急救概念，除了戰爭或天災，更能在緊急時救人一命。」
在壯闊台灣上課的學員樣態男女各半，主要年齡集中在30到40歲，佔40%，其次是40到49歲佔30%，20~29歲約佔20%。壯闊台灣除了鼓勵學員每月參加複訓外，預計明年在中南部開設據點，強化社區防衛能量。
不同於壯闊台灣主要開設災防相關的實作課程，黑熊學院更專注於傳授戰爭的全民防衛，基礎營課程中包括軍事科普，主要帶學員認知現代戰爭樣態、了解認知作戰，課程同樣有急救外，也指導學員如何準備好避難包和確認緊急避難處。何澄輝說，學員從基礎營畢業後，會另外根據自己的專長挑選在全民防衛中適合的角色，引介學員進一步學習相關領域的防衛技能，例如有資訊、特定機具證照、通訊或防災等都是民防所需的關鍵技能。
民間希望透過自身力量把防衛意識植入民心，只不過要組織起民間防護網，沒有政府的力量，終究無法把繩子織成一面網；黑熊學院苦惱的也是如何跟政府資源整合，以及資訊如何共享。何澄輝說，黑熊學院已經跟內政部討論，如何在戰時有效動員通過訓練的人員，也跟政府商討接下來場地、師資等資源如何以最小成本極大化。
不過全民防衛終究難以迴避軍事訓練，只是相關議題只要遇到國防部就像進入死胡同。被問到如何安排軍事訓練，何澄輝坦言，只要涉及到非軍方人員，國防部態度都很保留，雖然人員的訓練可以轉介像手槍防衛協會，「讓專業的來」，但未來如果要規劃大規模軍事訓練，也不可避免地要跟國防部協調。何澄輝無奈表示，「現階段至少把我們可以推的部分先做好，軍事的部分還是要在跟國防部有共識的狀況下，才有辦法推動。」