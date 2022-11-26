國土防衛隊1／習近平連任後兩岸終開戰？全民防衛呼聲起

國土防衛隊3／民間團體開課教戰爭民防與急救　名額秒殺

▲壯闊台灣後盾計畫急救課程。康仲誠攝
▲壯闊台灣後盾計畫急救課程。康仲誠攝

記者李詠平／專題報導

烏俄戰爭拉近了台灣人跟戰爭的距離，但早在今年之前，台灣就有多個組織關注戰時的民防和急救等基礎災難應變行動。曾跟前參謀總長李喜明共同提出國土防衛部隊構想的民進黨北市黨部前主委吳怡農，2年前成立壯闊台灣聯盟，除了關注國安相關議題外，同時投入民防組織和教學。另一個較為知名的團體黑熊學院，由專研認知作戰的犯罪學者沈伯洋和台灣安保協會副秘書長何澄輝共同創辦，創立目標也是協助民眾面對戰爭、做好準備，近來因為獲得前聯電創辦人曹興誠的6億元捐款而聲名大噪。

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吳怡農受訪時說，要打造有韌性的社會，需要有三層能力才能有機會嚇阻戰爭，第一層是18萬的正規部隊保衛前線，第二層需要國土防衛部隊負責支援國軍和防禦社區，第三層就是有急救、搜救和避難知識的一般民眾。也因此壯闊台灣中的「後盾計畫」，就是鼓勵民眾學習第三層的知識、成為社區的種子外，也為台灣可能發生的衝擊或災害做好準備，目前對外開課的全民緊急應變基礎課程包括創傷急救、和搜救、滅火兩種，課程同樣在烏俄戰爭後幾乎場場爆滿，官網上位於台北的場次，到年底前近乎一位難求。

活動現場的學員有挑染金髮的露肚裝辣妹、年齡超過60歲的媽媽跟兒子，更有帶著員工一起來上課的公司老闆，背景看不出相似之處，但從他們圍著急救教練積極練習止血包紮的熱衷態度，能看出這課程對他們來說意義非凡。跟老母親一起來上課的何先生分享，自己是被媽媽拉來上課，加上曹興誠捐款護台的決心也影響，讓他也開始思考如何保護自己的國家。

除了受到國際情勢升高的影響，也有學員本來就想學習急救技能，但苦於找不到管道學習，帶著7位員工「團報」上課的公司負責人Vivi對政府喊話：「應該從學校到民間多普及簡易急救概念，除了戰爭或天災，更能在緊急時救人一命。」

在壯闊台灣上課的學員樣態男女各半，主要年齡集中在30到40歲，佔40%，其次是40到49歲佔30%，20~29歲約佔20%。壯闊台灣除了鼓勵學員每月參加複訓外，預計明年在中南部開設據點，強化社區防衛能量。

▲《黑熊學院》共同創辦人何澄輝
▲《黑熊學院》共同創辦人何澄輝。康仲誠攝
不同於壯闊台灣主要開設災防相關的實作課程，黑熊學院更專注於傳授戰爭的全民防衛，基礎營課程中包括軍事科普，主要帶學員認知現代戰爭樣態、了解認知作戰，課程同樣有急救外，也指導學員如何準備好避難包和確認緊急避難處。何澄輝說，學員從基礎營畢業後，會另外根據自己的專長挑選在全民防衛中適合的角色，引介學員進一步學習相關領域的防衛技能，例如有資訊、特定機具證照、通訊或防災等都是民防所需的關鍵技能。

民間希望透過自身力量把防衛意識植入民心，只不過要組織起民間防護網，沒有政府的力量，終究無法把繩子織成一面網；黑熊學院苦惱的也是如何跟政府資源整合，以及資訊如何共享。何澄輝說，黑熊學院已經跟內政部討論，如何在戰時有效動員通過訓練的人員，也跟政府商討接下來場地、師資等資源如何以最小成本極大化。

不過全民防衛終究難以迴避軍事訓練，只是相關議題只要遇到國防部就像進入死胡同。被問到如何安排軍事訓練，何澄輝坦言，只要涉及到非軍方人員，國防部態度都很保留，雖然人員的訓練可以轉介像手槍防衛協會，「讓專業的來」，但未來如果要規劃大規模軍事訓練，也不可避免地要跟國防部協調。何澄輝無奈表示，「現階段至少把我們可以推的部分先做好，軍事的部分還是要在跟國防部有共識的狀況下，才有辦法推動。」

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