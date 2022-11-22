大S為何能扣汪小菲資產？她分析「1關鍵」：沒放乖乖付吧

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「我自己手頭上很多案件都是這樣結案，通常是兩造財產比較多或是比較複雜的情況，我會建議當事人上法院寫清楚作成調解筆錄比較有保障」李怡貞強調，很多時候有錢人很低調，也會偏好選擇以這種方式「圓滿」的解決紛爭，畢竟有些事真的不太好揭露，為了家族名譽。
李律師提到，調解程序某些時候也是個很好的台階，而且可以低調結案，不被公開，而且通常每個個案不一樣，當事人要求也不一樣，法官也會協助爬梳離婚協議條款，再次確認，兩造簽名以後，離婚協議就生效，之後就必須遵行，不可能又反悔說哪邊不願意，大約一到兩週會收到調解筆錄正本，要收好，各自拿去戶政登記離婚換證之外，此外就是類似於可兌現的長期飯票一張。
李怡貞推測，只不過，要是對方在台灣地區無任何資產，就極可能變成壁紙一張，所以律師如何去維護當事人利益去磋商細啄條款很重要，比方說「汪小菲可以放一個大S再婚就不再負擔她的費用，沒放就乖乖付吧」而對於汪小菲與大S之間的離婚協議，執業多年的李怡貞律師也驚訝的說「竟然會水電費都全包？！我大S還不挖礦挖到爆！」
對於該事件，汪小菲21日透過律師發出聲明表示「簽署離婚協議時本身願意支付鉅額生活費，一直到現在都有付足也另外給了很多錢，另外現在存在的爭議就是本人不想再另外付所謂的家用和電費，就這麼簡單，感謝各界關心；而大S也透過律師發出聲明提到「從認識汪小菲的第一秒至今，從來沒有傷害過他的身、心！」對於汪小菲一連失控的文章，她也深感抱歉，願就此可以結束紛爭。（編輯：張嘉哲）