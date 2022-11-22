汪小菲不爽付豪宅電費！陸網友急查「台灣電價什麼水平」
汪小菲日前遭週刊爆料，未能履行與前妻大S（徐熙媛）得離婚協議，欠下500萬元生活費，氣得他直接公開近一年的支出明細，不僅直言不滿大S再婚，還說「我他X的不想再給這個家付電費了！」結果明細當中，位於松勇路豪宅電費竟要新台幣9萬4201元，引起中國網友熱議「台灣的電價是什麼水平？」關鍵字還衝上熱搜排行榜。
汪小菲日前遭爆沒有履行與大S的離婚承諾，從3月開始積欠逾500萬元，對此，汪小菲在微博公開嗆聲，攤出支出明細對帳正面迎戰，並表示「只是作為一個男人，他們結婚了，我不想再給這個家付電費了！」
其中，可見汪小菲曬出的明細當中，除了家用、司機薪水還有電費，不過仔細看，一項位處松勇路豪宅7月12日到9月12日的電費竟然高達9萬4201元，根據台灣今年台電公佈的電價來看，自今年7月1日起，每月夏季電費（6月1日至9月30日）用電數超過1001度以上用戶，每度6.99元，換算下來，該間豪宅兩個月用電大約13476度，平均一個月用電6738度。
而由於超誇張的電費金額，在微博掀起劇烈討論，甚至關鍵字「台灣的電價是什麼水平」直接衝上微博熱搜，不少大陸網友紛紛回應「哇X！這大S是在家挖礦是吧」、「太誇張啦！這開店做生意電費都沒那麼高」、「光是一個兩個月電費，就比我一年房租還貴呢」、「豪宅的電費貴？還是台灣電太貴呢？」、「別說是兩個月了，我就算一整年也沒有9萬4啊！太驚人了」。（編輯：張嘉哲）