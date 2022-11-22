坤達逛adidas世足快閃基地　小動作吸引老婆柯佳嬿挺梅西

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提到昨天相當刺激的賽事，坤達卻幽幽表示自己是一個人看球賽，因為「老婆都在看手機」，他只好默默觀賞、偶爾叫出個幾聲，希望可以吸引柯佳嬿注意。被問到夫妻經營之道，坦言「蠻平淡、蠻自然的」，自嘲「我看我的世足賽，她看她的手機」，笑稱兩人之前到現在都是這樣的相處模式。還說真的沒有意見不合的時候，因為「都是聽老婆的」；坤達透露自己都盡量以老婆為主，還開玩笑說「也沒什麼好堅持的」。
拗不過媒體追問夫妻經營之道，坤達分享其實兩人偶爾出門約會時也會送禮物，不一定會等到節日才送；最後只好打趣回應「應該會送她一件梅西的衣服」。坤達認為不管支持哪一個國家隊，認為球衣都設計得蠻好看，平時好好搭配也都適合穿出門，透露自己除了擁有梅西款，家裡還有德國隊的球衣。
坤達聊到柯佳嬿前陣子剛從歐洲返台，這陣子沒這麼忙、有在看劇本，透露老婆現在對戲劇工作相當看重，「自己都尊重她的決定」。而自己被問到會不會想參加《全明星運動會》，他坦言「有點（累），畢竟現在的歲數……」，怕才錄影一天就要休息一個禮拜，「先不要好了」；不過若是當領隊倒是可以考慮看看。
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地點：台北市信義威秀徒步區（台北市信義區松壽路20號）
時間：11/22～11/27