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坤達逛adidas世足快閃基地　小動作吸引老婆柯佳嬿挺梅西

▲2022卡達世界盃正式開戰，坤達穿上adidas阿根廷國家隊球衣現身信義區「2022 adidas世足快閃基地」，揭幕高達2.2公尺的adidas世界盃超級巨球。受訪時透露最支持梅西，但昨晚自己是一個人看球賽，因為「老婆都在看手機」，只好偶爾叫出個幾聲，希望可以吸引柯佳嬿注意，最後還開玩笑「應該會送她一件梅西的衣服」，作為維持夫妻最佳相處之道。（圖／記者蕭涵云攝）
▲2022卡達世界盃正式開戰，坤達穿上adidas阿根廷國家隊球衣現身信義區「2022 adidas世足快閃基地」，揭幕高達2.2公尺的adidas世界盃超級巨球。受訪時透露最支持梅西，但昨晚自己是一個人看球賽，因為「老婆都在看手機」，只好偶爾叫出個幾聲，希望可以吸引柯佳嬿注意，最後還開玩笑「應該會送她一件梅西的衣服」，作為維持夫妻最佳相處之道。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022卡達世界盃正式開戰，官方合作夥伴adidas號召全民應援於信義區打造「2022 adidas世足快閃基地」，品牌大使坤達穿上adidas阿根廷國家隊球衣，帥氣現身揭幕高達2.2公尺的adidas世界盃超級巨球，並在復刻德國及阿根廷隊的奪冠休息室中自信擺拍，受訪時坤達透露最支持梅西；但昨晚自己是一個人看球賽，因為「老婆都在看手機」，只好偶爾叫出個幾聲，希望可以吸引柯佳嬿注意，最後還開玩笑「應該會送她一件梅西的衣服」，作為維持夫妻最佳相處之道。

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坤達現場被稱讚擅長運動，秒回「足球就難倒我了，但看球是一定要的」，直說自己最支持梅西，惦記著「他已經是第五次參加世界盃，今年應該是最後一次了」，希望可以看梅西完成夢想。最後更積極改口「希望梅西在今晚就會有非常好的表現」，可以再一次登上巔峰。坦言還沒有問過老婆柯佳嬿支持哪一隊？但自信回應「我支持哪一隊，她應該就會跟著一起看」。

提到昨天相當刺激的賽事，坤達卻幽幽表示自己是一個人看球賽，因為「老婆都在看手機」，他只好默默觀賞、偶爾叫出個幾聲，希望可以吸引柯佳嬿注意。被問到夫妻經營之道，坦言「蠻平淡、蠻自然的」，自嘲「我看我的世足賽，她看她的手機」，笑稱兩人之前到現在都是這樣的相處模式。還說真的沒有意見不合的時候，因為「都是聽老婆的」；坤達透露自己都盡量以老婆為主，還開玩笑說「也沒什麼好堅持的」。

拗不過媒體追問夫妻經營之道，坤達分享其實兩人偶爾出門約會時也會送禮物，不一定會等到節日才送；最後只好打趣回應「應該會送她一件梅西的衣服」。坤達認為不管支持哪一個國家隊，認為球衣都設計得蠻好看，平時好好搭配也都適合穿出門，透露自己除了擁有梅西款，家裡還有德國隊的球衣。

▲坤達透露自己看世界盃，頻頻以小動作吸引老婆柯佳嬿一起挺梅西。（圖／記者蕭涵云攝）
▲坤達透露自己看世界盃，頻頻以小動作吸引老婆柯佳嬿一起挺梅西。（圖／記者蕭涵云攝）
▲坤達在adidas世足快閃基地，現場帥氣踢球。（圖／adidas提供）
▲坤達在adidas世足快閃基地，現場帥氣踢球。（圖／adidas提供）
坤達聊到柯佳嬿前陣子剛從歐洲返台，這陣子沒這麼忙、有在看劇本，透露老婆現在對戲劇工作相當看重，「自己都尊重她的決定」。而自己被問到會不會想參加《全明星運動會》，他坦言「有點（累），畢竟現在的歲數……」，怕才錄影一天就要休息一個禮拜，「先不要好了」；不過若是當領隊倒是可以考慮看看。

為了四年一度的足壇盛事，adidas以「當足球就是一切，沒有不可能！」號召全民一起為世界盃應援，推出「2022 adidas 世足快閃基地」即日起限時6天快閃，結合今年完美揉合中東文化的「AL RIHLA」官方指定用球設計，打造高達2.2公尺的「adidas世足超級巨球」，並復刻德國及阿根廷隊的奪冠休息室，以及「世足國家隊征戰舞台」。更設計一字排開的adidas贊助國家隊球衣Team adidas舞台、世足大力金盃、IG互動拍貼機等好玩場景，只要開箱全台唯一世界盃奪冠休息室，秀出與adidas超級巨球的最潮合照，公開上傳合照並hashtag #adidastaiwan #這場我跟，即可前往adidas信義品牌概念店兌換獨家好禮。

adidas還規劃一系列活動引爆全民熱情，首度跨界與外送平台foodpanda合作，打造世界盃「限量聯名派對箱」，獨家上架雲端「pandamart熊貓超市」，24小時隨點即送；攜手金色三麥舉辦「世足觀賽派對」，球迷內用穿著國家隊球衣觀賽享用世足限定主題餐點，拍照打卡就能免費喝啤酒。並於adidas Taiwan LINE官方帳號發起賽事「全民預測 這場我跟」線上活動，在朋友群組開局預測晉級與冠軍隊伍，即日起至12/18總冠軍賽，參加各階段預測每次就可獲得200元優惠券，預測成功者可享獨家抽獎萬元adidas購物金。

「2022 adidas世足快閃基地」資訊
地點：台北市信義威秀徒步區（台北市信義區松壽路20號）
時間：11/22～11/27

▲坤達化身導師講評「街舞球衣秀」，六位團員挑戰近年火紅的Blokecore復古球衣Oversize運動時尚，透過跳色混搭、異材質拼接、多層次搭配展現魅力。（圖／記者蕭涵云攝）
▲坤達化身導師講評「街舞球衣秀」，六位團員挑戰近年火紅的Blokecore復古球衣Oversize運動時尚，透過跳色混搭、異材質拼接、多層次搭配展現魅力。（圖／記者蕭涵云攝）
▲坤達巧妙在球衣內搭配白襯衫，相當有型。（圖／記者蕭涵云攝）
▲坤達巧妙在球衣內搭配白襯衫，相當有型。（圖／記者蕭涵云攝）
▲adidas世足快閃基地打造德國國家隊休息室。（圖／記者蕭涵云攝）
▲adidas世足快閃基地打造德國國家隊休息室。（圖／記者蕭涵云攝）
▲阿根廷國家隊休息室空間，當然是球星梅西最為搶眼。（圖／記者蕭涵云攝）
▲阿根廷國家隊休息室空間，當然是球星梅西最為搶眼。（圖／記者蕭涵云攝）
▲限時6天到adidas世足快閃基地，拍照完成任務，還可前往adidas信義品牌概念店兌換獨家好禮。（圖／記者蕭涵云攝）
▲限時6天到adidas世足快閃基地，拍照完成任務，還可前往adidas信義品牌概念店兌換獨家好禮。（圖／記者蕭涵云攝）

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