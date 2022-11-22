今迎小雪！專家曝5生肖財運爆發　尤其屬猴「有如神助」

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Top 5 ：鼠
屬鼠的人，在這段期間偏財運旺，且第六感精準，雖然感覺到小人找麻煩，但不用理會，只要自己開心就好，建議多看點書，提升靈性與智慧，將會發現自己的好運有大大的躍進。單身的人小雪節氣桃花旺，建議不妨邀約心儀的對象，多去浪漫的地方旅遊，或者懂得創造浪漫的場景，就能早日脫單。
Top 4 ：牛
屬牛的人這段期間工作、財運佳，正偏財皆得，但要保持能者多勞的心態，不要衝動、著急，如果易怒、不理性，會把好運趕跑。單身者在工作中或同事之間能找到心儀的對象，切記在享受成功的樂趣之餘，要把自我的狀態調整好，重點是控制好情緒，就能萬事皆順。
Top 3 ：蛇
屬蛇的人在這段期間多用心努力，會發現現在的辛苦與經驗，將會成就以後的你。多點笑容，不要與人有距離感，可以有好人緣，也能逢凶化吉，把自信展現出來，就容易招來貴人相助。此外，該花的錢要花，後面會有意想不到的財富，來財雖慢，但該是你的都會還給你。單身的人能在幫助你的貴人中，找到心儀的另一半，好好把握良緣，就能幸福快樂。
Top 2 ：雞
屬雞的人這段期間靠說說話就賺到錢，但要調整好情緒，保持天真活潑的本性賺錢，財富就能倍增，另外，做好事業的服務，會被看見並受到獎勵。單身的人努力賺錢，就能吸引心儀的對象靠近，記得該大方時也要大方，有捨才有得，多點歡喜與微笑，良緣將會出現。
Top 1 ：猴
屬猴的人在這段期間，在事業上能得到主管賞識與提拔，有如神助，正、偏財運極佳，但切勿借錢，否則容易有去無回。單身的人在這段期間特別容易脫單，會有心儀的對象喜歡，並且對事業、財運、情感上都有很大的幫助，好好把握良緣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。