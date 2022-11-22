2022小雪禁忌習俗一次看！命理師教5大開運法：這物少吃

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冬季寒冷，人們喜歡吃溫熱的食物來抵禦嚴寒。像是羊肉、甲魚等都屬於溫補的食物，小雪節氣飲食對正常人來說，應當遵循「秋冬養陰」、「無擾乎陽」的原則，既不宜生冷，也不宜燥熱，宜食用滋陰潛陽，熱量較高的膳食為宜，建議吃溫補性食物和益腎食品。冬季是一個收斂季節，因此辛辣食物最好少吃，如辣椒、胡椒、花椒等，容易引起皮膚乾燥缺水。
二、衣的開運大法：
多穿衣服來禦寒，注意保暖是必不可少的，氣候變寒冷，會影響心腦血管，造成血壓波動等。
三、住的開運大法：
天氣漸冷，很多人喜歡緊閉門窗，這樣房間裡面才暖和，但是這個節氣，其實不能緊閉門窗，如果門窗緊閉，密不透風，室內二氧化碳量就會增加，細菌、塵埃等有害物質也會成倍增長。
四、行的開運大法：
起居調養切記「養藏」陽氣，人們要適當早睡，同時，早晨也不易起得太早，尤其老年人時間允許的話，最好等太陽升起，陽氣生發時再起床，以保證充足的睡眠，有利於陽氣潛藏，陰精蓄積。
五、育的開運大法：
常曬太陽能助發人體的陽氣，特別是在冬季大自然處於「陰盛陽衰」狀態，而人自然也不例外，冬天常曬太陽，能起到壯人陽氣、溫通經脈的功效，對調節情緒、改善人體狀態有很好的作用，有益身心健康。
六、樂的開運大法：
由於夜間時間越來越長，白天時間越來越短，人們對於黑夜的感受也越來越明顯，在小雪期間，非常容易引起心理上的一些感傷，從而導致心情抑鬱症狀的發生，要保持愉悅心態，可經常參加戶外活動以增強體質，學會調養自己，別再宅在家做憂鬱男女。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。