連3屆世足賽冠軍都說中！新章魚哥2022預言：梅西將成神
2022年卡達世足賽火熱開踢，全球足球迷陷入瘋狂，紛紛期盼自己國家隊伍能捧起「大力神盃」成為冠軍。而近年就有一項超神準預測，連3屆成功說中世界盃冠軍隊伍，今年也公布了模擬結果，預言將由梅西率領的「阿根廷」國家隊捧起金盃。
2010年時，德國章魚哥保羅，曾準確預言南非世界盃8場賽事，準確率高達100%，此後「章魚哥」就成為神預言的代名詞；而遊戲商EA Sports自從2010年南非世足賽開始，也都會透過旗下足球遊戲《FIFA》系列，來模擬整屆賽事並公布結果，沒想到2010年的西班牙、2014年德國以及2018年法國等冠軍隊，都被遊戲成功預測。
11月9日時，EA再度透過今年推出的《FIFA 23》模擬本屆世界盃，最終顯示冠軍戰將由阿根廷與巴西兩隻南美雙雄進行對決，而梅西將會射入致勝關鍵的一球，成功圓夢奪得生涯首座大力金盃。
《FIFA 23》的預測還顯示，季軍隊伍為衛冕軍「高盧雄雞」法國隊；而梅西則會是本屆進球王，共射入8球，同時囊括金靴獎及冠軍殊榮。這項近年幾乎100%能成功預測冠軍隊伍的模擬結果公布後，不少足球迷與電玩粉絲激動回應「不可能！一定是我們法國衛冕」、「總之我是信了」、「這項預測讓我想起保羅章魚哥，簡直神機妙算」。（編輯：潘毅）