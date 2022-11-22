閨蜜懷孕要墮胎「女友拿30萬補償」！男臉綠了：亂到不行
情侶交往之後，總會有些小秘密不能與另一半坦白。就有位男網友訴苦，近期得知女友的閨蜜懷孕的消息，本來開心認為「準備吃喜酒了」，沒想到下一秒女友就開始自白「淫亂日常」並請求幫忙，過程曝光瞬間引爆各路網友議論。
一位男網友崩潰在臉書《靠北女友2.0》上訴苦「跟女友交往3年，最近女友閨蜜懷孕了，我直覺表示『很好啊！有喜酒吃了』，結果女友說閨蜜一年沒交男友了，是3個月前去跟人家玩多人活動6男2女，而另外一女，就是我女友」。
原PO此時才驚覺，原來之前女友說要跟閨蜜出門逛街，竟是偷偷跑去「多人運動」。女友繼續認罪坦白「當時我有吃避孕藥，但閨蜜沒吃，結果近期在家狂吐，被她媽媽要求驗孕，結果就跑出兩條線」。
事件至此東窗事發，由於閨蜜媽媽已知女兒懷孕，「要找個替死鬼」。因此女友就代替閨蜜請求原PO「帶她去人工流產」，並承擔家長的怒火。女友還開口表示願給予男子30萬，做為身心補償費用。
聽聞完整過程與請求後，讓原PO第一時間反應不過來「我被戴綠帽，還要帶別人拿小孩，女友不缺錢要拿30萬給我，我到底該不該幫，還是直接跟女友分手？」
不少網友也跳出苦勸「拿呀，當分手費囉」、「拿了錢就分啊」、「這種事情不會是最後一次的」、「30萬先賺再分手，反正最後一樣會分手」。（編輯：潘毅）