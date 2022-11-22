汪小菲失控狂嗆「別再逼逼」！真正意思曝光 情緒全透露
大S（徐熙媛）近日控訴前夫汪小菲未能履行離婚協議，從三月至今已經欠下超過500萬元的生活費。對此，汪小菲一連串在微博爆氣發文，而眾多文章中，汪小菲都提到「別再逼逼」、「你妹還來這兒跟我逼逼？」等語，讓台灣網友好奇「逼逼」到底是哪們子的用語，引起熱議。
汪小菲日前在微博殺紅眼開撕大S，其中也點名小S、小S老公許雅鈞等人，其中在發文中，汪小菲不斷使用「逼逼」的字眼，「尤其是你小女兒，就她跳的歡，她是踩在她姐腦袋上的小丑。再逼逼？」、「等我明天回去，再逼逼，見面說，你們家敢嗎？」、「你家多少孩子？我家就一個孩子，我母親怎麼你們了？不罵你我都不答應，你再逼逼，再逼逼把你家這點噁心事兒全說出來好嗎？」
讓不少台灣網友紛紛不解的詢問「有人知道逼逼是什麼嗎？＝＝」、「什麼事別再逼逼啊」、「只想知道逼逼是什麼....」、「好幾篇都有逼逼欸，有人知道意思嗎？」
而根據中國網友討論，其實「逼逼」也可以寫作「BB」，這個詞是從中國北方方言「叨逼叨逼」而來，其中意思就是不停地囉唆、說話讓人感覺討厭、要人不要瞎扯的意思，中國網友認為「逼逼」一詞是相當粗魯的用語，如果是交情熟識的朋友之間使用，一般都是在開玩笑，但如果是對不熟識的人說，基本上就是在罵人，是一種表達強硬態度、不太友善的用詞，顯見汪小菲的怒火非常大。（編輯：張嘉哲）