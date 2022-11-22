卡達世足6.8兆球場太狂！座位裝滿「小電視」 球迷吃驚
2022卡達世界足球盃足球賽21日正式登場，儘管卡達創下地主國首戰就輸球的破天荒難堪紀錄，不過其場地「巴伊特體育場」（Al Bayt Stadium）內部仍然讓全球球迷讚嘆不已，尤其觀眾席加裝「小電視」的貼心設計，讓不少網友相當吃驚。
編輯中心/綜合報導
綜合外媒報導，「巴伊特體育場」擁有令人印相深刻的建築外觀，設計仿效沙漠遊牧民族貝都因人傳統帳篷的造型，可容納約6萬人，備受國內外推崇。除此之外，由於卡達天氣常年炎熱，球場還能精準控制場內溫度，並在開幕戰當天將場內溫度控制在攝氏27度左右，部分區域體感甚至不到20度。
而最狂的是，球場館內每個座位間隔兩個座位中間都還有加裝「液晶小電視」，不少網友見影片後都驚呼「有錢就是任性....太神了」、「這連最後一排的觀眾都能看到關鍵進球畫面」、「回放轉播時可以看清楚進球瞬間，太貼心」、「號稱花費最高的世界盃，果然名不虛傳」、「有錢就是狂！卡達這個舉辦精神真的很強」。
據了解，卡達為了籌備這次的世界盃足球賽，整整斥資2200億美元（約新台幣6.87兆元）辦理這場盛會，堪稱是歷史以來史上新高的世足賽籌備金額，作為世足史上國土最小的承辦國，也是首個舉辦世足的阿拉伯國家，卡達似乎有輸不得的壓力。而卡達世足賽包含地主在內，有32隊參與角逐，共64場比賽在卡達境內8座場館進行開戰，冠軍12月18日（台北時間12月19日）出爐。（編輯：張嘉哲）